الاردن: اعتداء على مدير مركز امني

قرر مدعي عام مدينة السلط الاردنية القاضي مؤيد الدردور، توقيف عشريني أطلق النار على رئيس مركز أمني، 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد محاولة الأخير فض تجمهر عدد من الأشخاص أغلقوا شارع الستين في مدينة السلط احتفالاً بِتَخَرّج أحدهم من الجامعة.

تهمة الشروع بالقتل

ووفق بيان رسمي فقد أسند المدعي العام الدردور، للعشريني تهمة الشروع بالقتل الواقع على موظف عام، وفق مصدر أمني، حيث أن هذه التهمة من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى سيصار إلى إحالة القضية للأخيرة، للتحقيق فيها .

اغلاق طريق احتفالا بناجح

وفي التفاصيل، قال المصدر: إن معلومات وردت إلى غرفة العمليات تفيد بوجود ازدحام مروري خانق في شارع الستين في السلط، وبعد جمع المعلومات والكشف الحسي بالموقع، تبين وجود عدد كبير من الأشخاص يغلقون الشارع عبر إيقاف مركباتهم والترجل منها، وإقامة الدبكات احتفالاً بِتَخَرّج أحدهم من الجامعة.

سب وشتم رئيس المركز الامني

وأضاف:إنه ولدى وصول رئيس المركز الأمني ضمن الإختصاص، يرافقه ضابطان وأفراد من مرتب المركز، إلى نقطة التجمهر، حاول رئيس المركز التفاوض مع أحدهم لتحريك المركبات، ما دفع الأخير للسب والشتم غضباً منه على طلب رئيس المركز، إلى أن تَطوّر الأمر، وذهب ذلك الشخص إلى مركبته التي أوقفها في منتصف الشارع، وأخرج منها سلاحاً نارياً (مسدس)، وأطلق منه رصاصة بإتجاه رئيس المركز مرّت بجانب رأسه ولم تصبه.

توثيق الحادثة والاعتداء

وتابع المصدر: إن أحد ضباط الأمن المتواجدين بالموقع، كان يُصوّر الأحداث بواسطة هاتفه الخلوي، وقد تم رصد لحظة إطلاق النار على رئيس المركز من قبل المتهم، والتي كانت عليه بينة عند المدعي العام بالإضافة إلى شهود العيان.