الأردن.. انتحار قاتل الطالبة إيمان ارشيد بعد حصاره من قبل الشرطة

أقدم قاتل طالبة جامعة العلوم التطبيقية في الأردن إيمان ارشيد على الانتحار بإطلاق النار على رأسه بعدما حاصرته الشرطة مساء الاحد، وفق ما أفاد بيان مقتضب لمديرية الأمن العام,

وقالت مديرية الأمن العام في البيان انه تم "تحديد مكان قاتل الطالبة الجامعية التي قتلت داخل جامعتها" في اشارة الى إيمان ارشيد. مضيفا أن "القاتل اقدم على إطلاق النار على نفسه بعد محاصرته من قبل رجال الأمن".

بيان الأمن العام بخصوص انتحار قاتل إيمان ارشيد

ولاحقا، اصدر الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بيانا تفصيليا، اكد فيه أن الجهود المتواصلة التي باشرتها فرق التحقيق توصلت لمعلومات قادتها إلى تحديد مكان اختباء قاتل فتاة الجامعة المدعو "عدي خالد عبدالله حسان" ومن مواليد 1985، في إحدى المزارع في منطقة بلعما بمحافظة المفرق شمال شرقي المملكة.

الأمن العام: القاتل يدعى "عدي خالد عبدالله حسان" ومن مواليد 1985، وكان يختبئ في إحدى المزارع في منطقة بلعما بمحافظة المفرق شمال شرقي المملكة.

وأضاف أن قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت القاتل الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار، حيث قامت القوة بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس (الصدغ الايمن) بحسب التقرير الطبي الأولي ، وتم نقله للمستشفى – قسم العناية الحثيثة، فاقداً للوعي والعلامات الحيوية.

الأمن العام: قوة أمنية تحركت على الفور لتداهم الموقع، وحاصرت قاتل إيمان ارشيد الذي أشهر سلاحه باتجاه رأسه، رافضاً تسليم نفسه ومهدداً بالانتحار.

قاتل إيمان ارشيد ظن أنه سيفلت من يد العدالة

وبين الناطق الإعلامي أن جهوداً متواصلة في كافة النواحي الاستخبارية والعملياتية بدأت وفور ورود البلاغ عن الجريمة، حيث أوعز مدير الأمن العام منذ اللحظة الأولى بتشكيل فريق تحقيقي من كافة الوحدات المختصة للعمل على مدار الساعة وبإشراف مباشر منه.

وأضاف ان الفريق قام بجمع المعلومات ومتابعة كافة التفاصيل والأحداث وما تم التقاطه من مسرح الجريمة، للوصول الى القاتل الذي خطط لجريمته وحاول اخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة .

الأمن العام: القوة الامنية قامت بمفاوضته إلا أنه رفض ذلك وأطلق النار على نفسه في منطقة الجانب الأيمن من الرأس.

وأوضح ان القاتل توارى عن الانظار فور ارتكابه للجريمة دون ان يثبت تواصله مع أيٍ من معارفه أو ذويه، إلا أن الأساليب التحقيقية الدقيقة مكنت الفريق من تحديد هويته، ومكان سكنه، وجرت مداهمته في عدد من المواقع التي تردد عليها قبل ارتكاب الجريمة وبعدها.

صورة متداولة لقاتل إيمان ارشيد بعد انتحاره باطلاق النار على نفسه إثر محاصرته من الشرطة

وأضاف أن عملية البحث استمرت طيلة الأيام الماضية وبشكل مكثف دون تهاون، و باحترافية عالية، لحين مداهمة مكان اختباء القاتل ومحاصرته مساء اليوم.

وأوضح أنه تم ضبط السلاح الناري الذي كان بحوزته، وقام فريق من المختبرات الجنائية بجمع كافة الأدلة لاستكمال التحقيق، وإحالة القضية إلى الجهات القضائية المختصة وفقاً للقانون.

الأمن العام: قاتل إيمان ارشيد خطط لجريمته وحاول اخفاء هويته وأثره ظنا منه أنه سيفلت من يد العدالة .

وتقدمت مديرية الامن العام بخالص العزاء لذوي الضحية ولزملاءها وللمجتمع الاردني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل مجرم مهما حاول التضليل، وأنها ستضرب على كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الآمنين، وتهديدهم، كائناً من كان، وفي إطار من القانون.

وأهابت بالجميع عدم نشر أية معلومات غير موثوقة حول الجريمة وعدم إعادة نشر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما لم يكن صادراً عن الجهات الرسمية، خاصة أن الكثير مما نُشر كان غير صحيحاً وساهم في نشر الإشاعات المغلوطة.

إيمان ارشيد

وكانت إيمان ارشيد قتلت بالرصاص داخل جامعتها الواقعة في شمال العاصمة عمّان الخميس، وفق ما أفادت مديرية الأمن العام.

وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية مقتل الطالبة إيمان ارشيد في جامعة العلوم التطبيقية.

وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام "التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية".