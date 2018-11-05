الوزيران الدكتور عزمي محافظة ولينا عناب

قرر مجلس النواب الاردني ظهر الاثنين تحصين وزيرين استقالا مؤخرا على خلفية حادثة البحر الميت من المساءلة القانونية.

وامتنع المجلس عن التصويت لصالح إحالة وزيري التربية والسياحة في الحكومة الدكتور عزمي محافظة ولينا عناب الى النيابة.

وكان عناب ومحافظة قدما استقالتيهما من باب المسؤولية السياسية والأدبية الاسبوع الماضي ثم صدرت إرادة ملكية بقبول استقالتيهما بعد حادثة البحر الميت التي أودت بحياة 21 اردنيا غالبيتهم من أطفال رحلة مدرسية نظمت تحت عنوان “المغامرة”.

ويعني قرار مجلس النواب بان النيابة العامة التي تحقق في الملف لن تستطيع استجواب أو محاكمة الوزيرين محافظة وعناب حيث أن الدستور ينيط محاكمة الوزراء بمجلس النواب فقط.

وتستطيع النيابة استدعاء وزراء سابقين أو عاملين فقط للإدلاء بشهادة وليس افادة.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في فاجعة البحر الميت قد قدمت تقريرها النهائي لمجلس النواب. واتهمت اللجنة بوضوح الوزيرين عناب ومحافظة بالتقصير الإداري لكنها لم تتهم أي وزارة أخرى بمثل هذا التقصير.

وقالت اللجنة في تقريرها إن موظفين تابعين للوزيرين لم يقوموا بالواجب في مراقبة ومتابعة رحلة الموت المدرسية. وتجنب تقرير اللجنة البرلمانية ادانة الطب الشرعي وأوصى بوجود طائرات انقاذ لجهاز الدفاع المدني. ونفى بعد تحقيق لأكثر من 50 ساعة عمل أن تكون الحادثة قد نتجت عن فتح او تفريغ سد مياه مجاور، الأمر الذي يعفي وزارة المياه أيضا من المسؤولية.