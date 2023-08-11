الاردن على موعد مع موجة لاهبة ستلامس فيها الحرارة 50 درجة

يستعد الاردنيون لاستقبال كتلة هوائية لاهبة ستتأثر بها المملكة الاسبوع المقبل، وتلامس الحرارة فيها 50 درجة مئوية، بحسب ما افاد موقع "طقس العرب" الجمعة.

وقال الموقع الذي يعد مرجعا في هذا المجال، ان بيانات مركزره تشير الى توقعات "بتأثير لاهب" للكتلة الحارة خلال يومي الاحد والاثنين، وخصوصا في مناطق الاغوار بما فيها البحر الميت غربي المملكة، اضافة الى محافظة العقبة في جنوب البلاد.

وتوقع ان تتجاوز الحرارة 45 درجة مئوية في غالبية تلك المناطق، وان تلامس 50 درجة مئوية في بعضها.

واوضح ان ذلك يعود الى الطبيعة الجغرافية لتلك المناطق، والتي من بينها البحر الميت الذي يعد اخفض بقعة على سطح الارض، وكذلك بالنظر الى مصدر وزاوية تأثير الكتلة على البلاد.

وحذر موقع "طقس العرب" من التعرض المباشر لاشعة الشمس في اوقات الظهيرة خصوصا في مناطق الاغوار الجنوبية والوسطى وكذلك العقبة، ودعا المواطنين الى الاكثار من شرب السوائل تفاديا للاصابة بالاجهاد الحراري وضربات الشمس.

استعدادات وتحذيرات

وكانت المملكة، كما العديد من بلدان المنطقة، شهدت الشهر الماضي موجة حرق مرهقة امتدت على لاكثر من اسبوعين متواصلين، وارتفعت الحرارة خلالها باكثر من خمس درجات عن المعدل.

وصنفت تلك الموجة باعتبارها "متوسطة" الشدة، لكن ما جعل الناس يشعرون بوطأتها هو طول امدها.

ولم تُسجل قيم قياسية او استثنائية لدرجات الحرارة خلال تلك الموجة نظرا لوقوع الاردن على اطراف المرتفع الجوي القوي الذي سيطر على طبقات الجو العليا لمناطق الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الإدارة المحلية حالة الطوارئ بدءا من السبت، واصدرت تعميما للبلديات ومجالس الخدمات المشتركة حول كيفية واجراءات التعامل مع الموجة الحارة.

وتضمن التعميم ايقاف دوام الكوادر الميدانية وعمال الوطن (عاملي جمع النفايات) خلال ايام الموجة، وذلك من الساعة العاشرة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وتوقعت شركة الكهرباء الوطنية ان يسجل الحمل الكهربائي مستوى قياسيا يصل الى 4000 ميغا واط، متوقعة حدوث بعض الانقطاعات البسيطة المؤقتة ومشاكل جزئية خلال فترة الموجة.

وكانت عدد من الجامعات بعضها حكومية، ومن بينها الجامعة الهاشمية، قررت تعطيل الدوام وتاجيل مواعيد الامتحانات المقررة يوم الاحد الى يوم الاربعاء نظرا للظروف الجوية المتوقعة.