بشرى سارة للاردنيين: موجة الحر ستبدأ الانحسار الاسبوع المقبل

يتوقع ان تبدأ بالتراجع موجة الحر المرهقة والطويلة التي شهدها الاردن وبلدان عدة في المنطقة اعتبارا من مطلع الاسبوع المقبل، بحسب ما ذكر موقع "طقس العرب" في تقرير الاربعاء.

وقال الموقع ان الموجة التي تاثرت بها عموم بلاد الشام خلال الاسبوعين الماضيين وارتفعت الحرارة خلالها باكثر من خمس درجات عن المعدل، تصنف باعتبارها "متوسطة" الشدة، لكن ما جعل الناس يشعرون بوطأتها هو طول امدها.



ولم تُسجل قيم قياسية او استثنائية لدرجات الحرارة في الاردن تحديدا بسبب انه يقع على اطراف المرتفع الجوي القوي الذي سيطر على طبقات الجو العليا لمناطق الشرق الاوسط وشمال افريقيا.



وعلى النقيض، كانت منطقة المغرب العربي وجنوب اوروبا على الجهة المقابلة من البحر المتوسط قد عاشت اياما لاهبة سجلت فيها الحرارة ارقاما قياسية.

وقال موقع طقس العرب الذي يعد مرجعا في هذا المجال، ان الاردن سيستمر في التاثر بالكتلة الحارة حتى يوم الجمعة، ولكن الناس سيشعرون اعتبارا من السبت بتراجع درجات الحرارة التي ستصبح قريبة من معدلاتها المعتادة في هذه الاوقات من السنة.

وتوقع الموقع ان تكون الحرارة المسجلة خلال الايام الاولى من الاسبوع المقبل اعلى بدرجتين الى ثلاث درجات عن المعدل، وبحيث ستكون حول اواسط الثلاثينات مئوية في ساعات الذروة في العاصمة عمان ومختلف المدن.



وخلال الليل، تكون الحرارة اعلى من المعتاد وحول منتصف العشرينيات، لكنها ستميل الى الاعتدال خلال ساعات الليل المتاخرة في المرتفعات الجبلية.

واجمالا، قال موقع طقس العرب ان الطقس سيكون يوم السبت حاراً نسبياً في المناطق المرتفعة وحاراً في المناطق الاخرى خلال النهار، ومعتدلة الى لطيفة في ساعات الليل المتاخرة.

ويوم الاحد، يتوالي الانخفاض في الحرارة لتُصبح قريبة من مُعدلاتها الصيفية المعتادة في كافة مناطق المملكة خلال النهار، مع طقس معتدل الى لطيف اثناء الليل.