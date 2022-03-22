الاردن يحقق في شبهات المال الاسود خلال انتخابات المحلية

أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب في الاردن بأنه لا تمديد لقترة التصويت في أي من دوائر المملكة حيث اغلقت صناديق الاقتراع على السابعة مساءا بالتوقيت المحلي

نسبة ضئيلة للاقتراع

وـ بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، حتى الساعة الخامسة مساء، 26.68% في جميع محافظات الأردن، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

استخدام المال الاسود

وأحالت الهيئة المستقلة للإنتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم، حيث تتعلق الحالة الأولى باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبعد تحقق الهيئة من وجود ما يشير أولياً الى جرم انتخابي فقد قامت باتخاذ المقتضى القانوني وفق أحكام التشريعات الناظمة.

كما أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب محمد خير الرواشدة، أنه جرى تحويل 7 قضايا إلى الادعاء العام بشبهة الانتهاك بسرية الاقتراع.

وأضاف الرواشدة، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تقوم بالتحقيق بـ16 قضية بسبب التأثير في إرادة الناخبين بالمال الأسود.

ولفت إلى أنه جرى رصد 9 جرائم إلكترونية والجهات المعنية تقوم بالتحقيق بها، مبينا أنه تم إبعاد 3 مدراء مراكز الاقتراع بسبب أخطاء تنتهك تعليمات العملية الانتخابية.

ونوه إلى نحو مليون ناخب وناخبة أدلوا بأصواتهم حتى اللحظة، مؤكدا أن الملاحظات كافة والشكاوى الواردة إلى الهيئة قيد التحقيق.

وأشار إلى أنه لا يوجد أية انقطاعات للتصويت بالانتخابات في المملكة مع التأكيد على وجود بعض المشاجرات التي لم تؤثر على سير العملية الانتخابية

وبدأ الناخبون يدلون بأصواتهم في هذه الانتخابات، حيث يحق لـ 4.599602 مليون ناخب وناخبة مسجلين في جداول الناخبين النهائية فرصة التصويت.

وينافس في هذه الانتخابات 4646 مترشحا ومترشحة للحصول على مقاعدهم في الدوائر الانتخابية المحددة، مقسمين إلى 3801 من المترشحين، و845 من المترشحات، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.

وجرى تقسيم المملكة إلى 158 دائرة انتخابية لمجالس المحافظات، و100 بلدية تتبع لها 409 دوائر انتخابية، فيما تضم أمانة عمّان 22 دائرة انتخابية.