الاردن يمدد ساعات الحظر الليلي ويوقف صلاة الجمعة والقداسات

اعلن الاردن عن تمديد ساعات الحظر الليلي ووقف صلاة الجمعة والقداسات المسيحية حتى نهاية مارس آذار الجاري الى حين اعادة تقييم الوضع الوبائي، فيما اعلن عن المزيد من الاغلاقات من بينها الاندية الرياضية والبارات وصالات السباحة

تمديد الحظر الليلي

و أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية صخر دودين تمديد الحظر الليلي ليبدأ عند الساعة السادسة مساء للمنشآت وعند السابعة مساء للأفراد وحتى الساعة السادسة صباحا اعتبارا من يوم السبت القادم.

وقال في مؤتمر صحفي انه تقرر حظر تنقل الأشخاص يوم الجمعة بشكل كامل وبدون السير على الاقدام وحتى نهاية شهر آذار، إضافة إلى تعليق صلاة الجمعة والقداسات جميعها.

تخفيض سعة وسائل النقل

ولفت إلى تخفيض سعة وسائط النقل من 75% إلى 50%، وتقليص دوام ساعات القطاع العام وتفويض رئيس الوزراء لتحديد هذه المدد.

وأضاف أنه سيتم إغلاق القطاعات التالية لغاية 31 آذار؛ النوادي الليلة والبارات وصالات الديسكو والكاونتر الذي يقدم مشروبات روحية والمسابح الداخلية في الفنادق والمراكز والأكاديميات الرياضية والأندية الرياضية والحمامات الشرقية ونوادي الفروسية والحداق العامة والمحلات الموجودة فيها واعلن عن إعفاء القطاعات المغلقة من رسوم التراخيص وضريبة الأبنية والأراضي بما يتناسب مع مدة الإغلاق.

دعوة للامتناع عن المشاركة في العزاء

من جهته دعا وزير الداخلية مازن الفرّاية المواطنين إلى الامتناع عن المشاركة في مراسم العزاء والتجمّعات. وأوضح "أصدرت أوامري للحكام الإداريين بتطبيق الإجراءات بكل حزم ونطلب من المواطنين وقف النشاطات غير الضرورية والكف عن حضور مراسم الدفن في المقابر"

وأضاف تميزت أزمة فيروس كورونا بالتغير المستمر بطبيعته وتحوراته وسرعة انتشاره مما تطلب من الحكومة أن تكون مرنة في التعامل معه.

وفاة كل 20 دقيقة في الاردن

وكشف الفراية ان الاردن يكتشف حالة اصابة بالكورونا كل 4 دقائق فيما يتم تشييع ضحية لهذا الوباء كل 20 دقيقة وغالبيتهم من كبار السن والاباء الذين تقلو الفايروس من ابناءهم غير الملتزمين بالتعليمات

كورونا ينتشر بوتيرة كبيرة في الاردن

اما وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن الوباء الذي نعيشه هو حالة استثنائية تتسم بانتشار سريع للفيروس مسبباً للأسف المرض والموت لأحبة لكم ولنا.

وأوضح أن انتشار الفيروس يزداد حدة مع التجمعات الصغيرة والكبيرة وبسرعة ووتيرة أكبر بكثير من السلالات القديمة التي نشرت هذا الوباء في الأشهر الماضية. وأضاف “نظرا للزيادة الكبيرة في قدرات مستشفياتنا وقطاعنا الصحي وخاصة في الأشهر القليلة الماضية، فإن هذا القطاع ما زال قادرا على الصمود أمام هذا الضغط الوبائي الكبير”.

#الأردن يقر إجراءات إضافية لمواجهة كورونا بينها زيادة ساعات الحظر اليومي وتعليق صلاة الجمعة وإغلاق المراكز الرياضية والنوادي الليلية pic.twitter.com/gpF9r6xfOC — الحياديـة (@Al7eyadea) March 10, 2021

دعوة المواطنين الى التضامن والتكاتف

وأكد أن هذا الوضع الاستثنائي والدقيق يستدعي من الجميع، حكومة ومواطنين، العمل معا والتضامن والوحدة في هذه المعركة التي نخوضها مع هذا العدو الشرس. ولا خيار لنا في هذا الظرف الصعب غير العمل معا وبكل الوسائل لتحقيق أمننا الصحي والذي هو جزء لا يتجزا من أمننا الوطني الشامل.

وبين “اليوم، يتوجب أن يقوم المواطن والحكومة معا بتطبيق إجراءات باتت “ضرورة” ولم تعد “خيار”. وبدون هذه الإجراءات، وبدون التزامنا المضاعف والمشدد بسبل الوقاية ستكون النتيجة سلبية وقاسية وأليمة دون أدنى شك”.

وقال إن هذه الإجراءات التي تتخذها الحكومة لم تأت عشوائية، بل أتت بعد دراسات وبائية وإحصائية أظهرت وبلا شك أن تطبيقها سيكون في صالح احتواء الوضع الوبائي وكبح تطوراته.