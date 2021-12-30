الاردن يوقف اشخاصا تلقوا مطعوما نيابه عن اخرين ويعتقل مزورين

اعلنت السلطات الاردنية عن توقيف عدد من الاشخاص العاملين في القطاع الصحي، وتحدثت تقارير اعلامية رسمية نقلا عن مصادر امنية وجود تجاوزات وتزوير في التعامل مع ملف كورونا وهو ما ينعكس سلبا على السلامة العامة في البلاد.

شهادات تلقي لقاح كورونا مزورة

وقالت وكالة الانباء الاردنية بترا ان محكمة جنايات مدينة اربد شمال البلاد أصدرت أحكاما بسجن 5 أشخاص، بينهم ممرض، بعد إدانتهم بجريمة تزوير شهادات تلقي لقاح الوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، إنَّ المحكمة أدانت شخصين بجنحة التزوير في مصدقة كاذبة؛ نتيجة قيامهما بإصدار شهادات تطعيم مزورة لعدة أشخاص مقابل مبالغ مالية من خلال إحضار بطاقة تطعيم لزوجة أحدهما وإجراء التعديل عليها، وتمَّ الحكم على كل واحد منهما بالحبس لمدة 6 أشهر والرسوم.

وفي حكم آخر، أدانت ممرضًا بجرم إصدار مصدقة كاذبة والحكم عليه بالحبس مدة 6 أشهر والرسوم؛ نتيجة قيامه بإدخال بيانات أشخاص لم يتلقوا المطعوم فعليا.

وبينت أنَّ المحكمة أدانت متهمين آخرين بجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة، والحكم على كل منهما بالحبس مدة 4 أشهر والرسوم لقيامهما بإرسال البيانات الشخصية لأشخاص لم يتلقوا المطعوم، وطلبهما إصدار شهادات التطعيم لهما.

الفئات غير المطعمين :

هم اكثر عرضة بنسبة لا تقل عن 10 اضعاف لدخول المستشفى،من الفئات متلقي المطعوم



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🌐رابط: https://t.co/BBxztxSwsd#الأردن #وزارة_الصحة #صحتك_بتهمنا pic.twitter.com/6hNh1nry4t — وزارة الصحة الأردنية (@mohgovjo) December 28, 2021

انتحال شخصية

وفي خبر ’خر قالت الوكالة نقلا عن الأمانة العامة للمجلس القضائي إنَّه تم قيد قضيتين تحقيقيتين لدى مدعي عام الرصيفة وسط المملكة نتيجة قيام أشخاص بإعطاء بطاقاتهم الشخصية لآخرين ليقوموا بأخذ المطعوم عنهم. وأضافت أنَّ الأشخاص تم ضبطهم قبل أن يتم أخذ المطعوم، وجرى توقيفهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل وما زالت القضيتان قيد التحقيق.

مالك مختبر استخرج فحوصات PCR بدون أخذ العينات

كما قرَّر مدعي عام الرصيفة توقيف مالك مختبر وموظف لديه بعد ضبطهما يستخرجان شهادات فحص الكشف عن فيروس كورونا (PCR) بدون أن يتم أخذ عينات. وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الخميس، إنَّ القضية التحقيقية ما زالت قيد النظر لدى المدعي العام لغايات استكمال التحقيق تمهيداً لإحالتها للمحكمة المختصة.

وزارة الصحة : احصائية الكوفيد-19 في الأردن لهذا اليوم : 30 وفاة، و 2045 إصابة بفيروس كورونا.#عاجل #الأردن #التلفزيون_الأردني pic.twitter.com/7AFvCi637S — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) December 30, 2021

حالات كورونا في الاردن

وعادت ارقام الاصابات بفايروس كورونا الى الارتفاع في المملكة مؤخرا، حيث أكد وزير الصحة فراس الهواري، إن نسبة الدخول للمستشفيات جراء الإصابة بالمتحور الجديد "أوميكرون" من فيروس كورونا بلغت "صفرا" على الرغم من رصد 8 إصابات جديدة بالمتحور.

وأشار إلى أن "نسب الفحوص الإيجابية تنخفض بشكل مستمر، وأن نسب الدخول إلى المستشفيات جراء الإصابة بمتحور أوميكرون، بلغت صفرا على الرغم من تسجيل 800 حالة مؤكدة حتى الآن".

والخميس أعلنت وزارة الصحة الاردنية، عن تسجيل 8 إصابات بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون" في الأردن. وقال مسؤول ملف كورونا، عادل البلبيسي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه مع تسجيل 8 إصابات اليوم، وصل مجموع الحالات المصابة بـ"أوميكرون" في الأردن إلى 802 إصابة.

30 وفاة و2045 إصابة كورونا في الاردن



وأعلنت وزارة الصحة الاردنية الخميس، عن تسجيل 30 وفاة و2045 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الأردن، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 12620 وفاة و1061560 إصابة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 33716 حالات، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 133 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 113 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 933 حالة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 3705 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 1015224 حالة.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 4359286، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3965129 شخصا.