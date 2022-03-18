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الاعلان عن أول فرقة كشفية نسائية في المدينة المنورة

منشور 18 آذار / مارس 2022 - 03:41
منى الداغستاني
منى الداغستاني

اعلن في المدينة المنورة بالسعودية،  عن تأسيس "فرقة مرشدات المدينة المنورة الكشفية" لتكون اول فرقة فرقة كشفية نسائية في المدينة 

واعلنت صحيفة "المدينة" المحلية إن الفرقة الكشفية انشأت برعاية الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية ، ونقلت عن قائدة الفرقة، منى داغستاني، قولها إن فرقة المدينة "هي امتداد للعمل الكشفي على غرار فرقة مكة المكرمة".

وأضافت: "كلنا نأمل الارتقاء بالعمل الكشفي للسيدات وتطويره والوصول لتقديم أفضل خدمة مجتمعية".

 

 

من جانبه قال مستشار الجمعية التعاونية، يعقوب البشاوي، إن أعمال الفرقة "تأتي ضمن رؤية الجمعية لتطوير الكفاءات في جميع البرامج"، لافتاً إلى أنه سيكون هناك انطلاق مبادرة للفرقة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك باسم "سقيا طابا".

وتتميز الحركة الكشفية بالسعودية باعتمادها على الطريقة الشاملة، حيث تعتمد على اختيار النشاطات المناسبة وفق المرحلة السنية للمشارك.

 

 

وعملت الكشافة بالسعودية خلال السنوات الماضية في معسكرات الخدمة العامة بالحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وحملات محو الأمية، والإسهام في الحملات الأمنية والصحية، وأسابيع الخدمة العامة وغيرها من الفعاليات.

 

 

كلمات دالة:فرقة مرشدات المدينة المنورة الكشفيةمنى الداغستاني

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