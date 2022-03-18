الاعلان عن أول فرقة كشفية نسائية في المدينة المنورة

اعلن في المدينة المنورة بالسعودية، عن تأسيس "فرقة مرشدات المدينة المنورة الكشفية" لتكون اول فرقة فرقة كشفية نسائية في المدينة

واعلنت صحيفة "المدينة" المحلية إن الفرقة الكشفية انشأت برعاية الجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية ، ونقلت عن قائدة الفرقة، منى داغستاني، قولها إن فرقة المدينة "هي امتداد للعمل الكشفي على غرار فرقة مكة المكرمة".

وأضافت: "كلنا نأمل الارتقاء بالعمل الكشفي للسيدات وتطويره والوصول لتقديم أفضل خدمة مجتمعية".

الحساب الجديد لفرقة مرشدات مكة المكرمة الكشفية أرجوا منكم دعم الحساب @makahgirlscout pic.twitter.com/jimfXBYyEV — 🧚‍♀️منى داغستاني🧚‍♀️ (@mona33447) January 23, 2021

من جانبه قال مستشار الجمعية التعاونية، يعقوب البشاوي، إن أعمال الفرقة "تأتي ضمن رؤية الجمعية لتطوير الكفاءات في جميع البرامج"، لافتاً إلى أنه سيكون هناك انطلاق مبادرة للفرقة بالتزامن مع شهر رمضان المبارك باسم "سقيا طابا".

وتتميز الحركة الكشفية بالسعودية باعتمادها على الطريقة الشاملة، حيث تعتمد على اختيار النشاطات المناسبة وفق المرحلة السنية للمشارك.

اسست قائدة مرشدات مكة المكرمة الكشفية القائدة منى داغستاني فرقة جديدة باسم مرشدات المدينة المنورة التابع للجمعية التعاونية للتدريب والدراسات الاستشارية كفاءات رائدة قائدة مميزة وتستحق اعلى المراتب

كما نبارك لرئيس مجلس ادارة الجمعية

الدكتور ايمن بشاوري — مركز حي المسفلة (@mesfala) March 17, 2022

وعملت الكشافة بالسعودية خلال السنوات الماضية في معسكرات الخدمة العامة بالحج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وحملات محو الأمية، والإسهام في الحملات الأمنية والصحية، وأسابيع الخدمة العامة وغيرها من الفعاليات.