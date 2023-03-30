الافتاء الاردنية: لا ينبغي الاستدانة لاقامة الولائم

ردت دائرة الافتاء الاردنية بشكل غير مباشر على اعلانات احد المطاعم المعروفة في العاصمة عمان والذي قدم عروض للزبائن بامكانية تقسيط الولائم التي يطلبها من المطعم على مدار عدة اشهر قادمة

ووفق ما نقلت صحيفة الغد الاردنية عن دائرة الافتاء فإن الله تبارك وتعالى "لا يكلف نفسا إلا ما تستطيعه ومن ليس لديه قدرة على إطعام الطعام فليس مطالبا بذلك".

وشددت الدائرة على انه "لا ينبغي لغير المقتدر أن يستدين أو يحمل نفسه ما لا تطيق؛ بتكلف الولائم والعزائم بل قد يحرم ذلك إذا كانت الاستدانة أو التقسيط للوليمة سيسبب تقتيرا على أهل بيته في النفقة"

واستدلت دائرة الافتاء الاردنية بقول الرسول عليه الصلاة والسلام : “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول”. وكذلك تحرم إن كانت للتباهي أو التفاخر فهذا مما نهى الله عنه، وعليه فلا ينبغي لأحد أن يستدين لفعل وليمة. ولكن من فعل مثل ذلك ولم يقتر على عياله ولا قصد التباهي فلا يكون ذلك حراما والله أعلم.

وحرصت دائرة الافتاء الاردنية على التأكيد بان "الإسلام حث على صلة الأرحام وعلى إطعام الطعام، وبخاصة في شهر رمضان المبارك بقوله تعالى في آياته “ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا”.

وقدم المطعم الاردني عرضا الى زبائنه بـ إمكانية تقسيط ولائم شهر رمضان المبارك “بسعر الكاش”، بحيث يكون تحصيل الأقساط على مدار 3 شهور