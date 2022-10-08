الافتاء المصرية تطلق مجلة باللغة الانجليزية للرد على مجلات داعش

اعلنت دار الافتاء المصرية انها اصدرت «مجلة (Insight) باللغة الإنجليزية، للرد على مجلة (دابق) و(رومية)، اللتين يصدرهما تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقالت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي انها تستهدف في مجلتها الناطقين باللغة الانجليزية ، وتقديم الصورة الصحيحة للإسلام وتعاليمه المقدسة، بعيداً عن التشويه والتضليل الذي تقدمه (جماعات العنف) وتيارات الإسلام السياسي.

كما اطلقت دار الافتاء عدداً من المنصات الإلكترونية لمحاولة إيجاد (آلية) جديدة للتواصل مع الشباب، فتحصين تلك الفئة من موجة (الأفكار الهدامة) هو أحد أهداف الدار؛ نظراً لاحتمال أن يكونوا صيداً ثميناً لـ(الجماعات المتطرفة) التي تنفذ (أجندات) كبيرة تستغل فيها طاقة الشباب وتوجهها لـ(هدم المجتمعات) وفق ما اشار مفتي مصر، الدكتور شوقي علام

كما اعتبرت دار الإفتاء المصرية ان "إيواء (الإرهابيين) من كبائر الذنوب" كما اكدت ان التخريب والقتل ليس جهاداً" وفق ما اوردت على حسابها على الفيس بوك

وقالت الافتاء المصرية ان إيواء الإرهابيين يستحق أصحابها اللعن من الله تعالى، ودعوى أن ذلك إعانة على الجهاد (محض كذب) على الشريعة

واكدت دار الافتاء ان ما يقوم به المجرمون والإرهابيون هو من أشد أنواع (البغي والفساد) الذي جاء الشرع بصده ودفعه وقتال أصحابه، إن لم يرتدعوا عن إيذائهم للمواطنين.

واكدت ان "تسميته جهادا، ما هو إلا تدليس وتلبيس، حتى ينطلي هذا الفساد والإرجاف على ضعاف العقول".

واستدلت بقول الرسول الكريم وانه " حذّر من السلبية والتغاضي عن الظلم، وجعل ذلك مستوجباً للعقاب الإلهي؛ وذلك لأن السلبية تهيئ مناخ الجريمة، وتساعد على انتشارها واستفحالها دون مقاومة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أوشك أن يعمهم الله بعقابه)".