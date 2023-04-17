الامم المتحدة: 180 قتيلا في معارك السودان

اكدت الامم المتحدة مصرع 180 شخصا على الاقل فيما اصيب 1800 آخرين في الأيام الثلاثة الماضية نتيجة الصراع العنيف المسلح بين الجيش السوداني وقوات الرد السريع ولم يحدد المصدر الاطراف التي ينتمي اليها الضحايا

وقال المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، "من الصعب جدا تحديد ما إذا كان ميزان القوى يتغير ومعرفة إلى أين تتجه الأمور، لا حل عسكريا للأزمة بالسودان وندعو الأطراف إلى وقف التصعيد فورا والعودة للتفاوض".

واكد ان كلا الطرفين يريدان ان يستسلم الطرف الاخر على الرغم من حاجتهما للتفاوض مؤكدا أنه لا يوجد وساطة أممية الآن للعودة إلى المسار السياسي وقال انه لا يوجد تعزيزات عسكرية في الخرطوم

واعلن المبعوث الاممي ان المنظمة الدولية "ستحاول غدا تمديد مهلة وقف إطلاق النار والعمل على التوصل لاتفاق دائم" مشيرا الى ضرورة حماية موظفي الأمم المتحدة والمنشآت الطبية حيث ان الظروف الحالية لا تسمح بتسليم أي مساعدات إنسانية

ياتي ذلك في ظل احتدام الاشتباكات المسلحة بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع، التي دخلت يومها الثالث في محيط القيادة وسط العاصمة الخرطوم.

وتحدث شهود عيان عن سماع دوي انفجارات وأصوات الرصاص اثر اشتباك مسلح وسط وجنوب الخرطوم، كما اندلعت اشتباكات مماثلة بمدينة مروي شمال السودان.