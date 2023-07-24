الامن السعودي يفكك تنظيم اجرامي من 23 وافدا

فككت الاجهزة الامنية السعودية تنظيم اجرامي قوامه 23 وافدا قامو بعمليات غسل الأموال، وقضت بسجنهم لمدد تراوحت من 4 إلى 15 سنة ومصادرة أكثر من 4 ملايين ريال.

وقالت النيابة العامة السعودية ان نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت تحقيقاتها مع عناصر التنظيم وهم من جنسيات آسيوية وقد كشفت إجراءات التحقيق عن قيامهم بحيازة أكثر من 4 ملايين ريال نقداً، وإخفائها عن طريق تجزئة المبلغ وتوزيعه على كل واحد منهم أثناء محاولة خروجهم من أحد المنافذ البرية تبين أن تلك الأموال ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وأنهم قدموا إلى السعودية بتأشيرات زيارة.

وتم توقيف المتهمين وإحالتهم إلى المحكمة المختصة، وصدر حكم يقضي بإدانتهم ومعاقبة 16 متهماً بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية بواقع 7 ملايين ريال لكل واحدٍ منهم، وتراوحت مدد سجن بقية المتهمين بين 4 و8 سنوات، وغرامات مالية متفرقة، إضافة إلى مصادرة المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، وإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء مدة محكومياتهم.