الامن المصري يقضي على قيادي بارز من داعش

لقي قيادي بارز من تنظيم داعش بشمال سيناء، حتفه في عملية خاصة لمقاتلي القبائل وتشكيلات خاصة من القوات المسلحة المصرية، مساء أمس الاحد.

سليم الحمادين

وقال بيان من اتحاد قبائل سيناء: "بتوفيق من الله و تمكينه، وفي عملية خاصة لمقاتلي القبائل وتشكيلات خاصة من القوات المسلحة المصرية وفي ليل يوم الأحد الموافق 21/03/2021 تم بحمد الله القضاء على قائد التكفيريين الإرهابيين، المدعو سليم سلمي سعيد محمود الحمادين".

مقتل "سليم الحمادين" أخطر وأقدم العناصر التكفيرية في سيناء والذي كان ينشط في رفح و الشيخ زويد حيث شارك في الهجوم علي قوات الجيش والشرطة وقتل المدنيين العزل.

وقد تم تصفيته عن طريق نصب كمين له من قبل "اتحاد قبائل سيناء" بالتعاون مع قوات الأمن بالقرب من قرية البرث جنوب رفح. pic.twitter.com/wMEKfUwdQV — نبيل مصطفى جعفر 5 (@g5_nabil) March 22, 2021

وأضاف البيان، أن المقتول كان مسؤولا عن مقتل المئات من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة المصرية.

ووفق التقارير فان القتيل كان معتقلا بسبب تفجيرات طابا وشرم الشيخ، وخرج أيام ثورة 2011، وكان مقيما بمنطقه الجورة جنوب الشيخ زويد. وتمكن من تجنيد العشرات للانضمام إلى داعش، وتم تصفيته بمعرفة عناصر مواليه للجيش في سيناء بعد نصب كمين لسيارته في منطقة البرث جنوب رفح.

وقد أكدت مصادر قبلية خبر مقتله، صباح اليوم الاثنين، خلال اشتباكات مع مقاتلين بدو تابعين لقوات الأمن المعروفه باسم "اتحاد قبائل سيناء" بالتعاون مع قوات الأمن في منطقة البواطي بالقرب من قرية البرث جنوب رفح، خلال كمين مسلح نصبته العناصر لسيارة سليم الحمادين، الذي يعد أخطر وأقدم العناصر التكفيرية في سيناء، حيث شارك الحمادين في التخطيط والهجوم على قوات الجيش والشرطة وقتل المدنيين العزل.

وأشارت إلى أن الإرهابي القتيل لقى مصرعه بالقرب من قرية البرث جنوبي رفح خلال كمين مسلح نصبته العناصر لسيارة سليم الحمادين أخطر وأقدم العناصر التكفيرية في سيناء.