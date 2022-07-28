الامن المغربي يعتقل مواطن متورط في حرائق الغابات

اعتقل الامن المغربي مواطن قال انه متورط في إضرام نار عن طريق الخطأ أدت إلى اندلاع حرائق أتت على غابات شمال المملكة، وقال ان الجاني اعترف بفعلته لكن لا ادلة على ارتكابه الجريمة عمدا.

وواصلت فرق الإطفاء المغربية خلال الأيام الأخيرة جهودها للسيطرة على حرائق غابات أججتها رياح عاتية في عدة بؤر شمال البلاد، وقالت وسائل اعلام مغربية ان إقليم العرائش جنوب طنجة كان الأكثر تضررا

وخلال عملية اخماد الحرائق قتل 4 اشخاص على الاقل فيما دمرت النيران نحو 160 هكتارا من الغطاء الحرجي في منطقة تطوان المجاورة

وتشير النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة العرائش ان التحقيق معه أظهر "غياب أي قصد جنائي" للحادث

وقالت صحيفة الأحداث المغربية الخميس إن الرجل أوضح للدرك الملكي عند توقيفه الثلاثاء أنه "أحرق بعض البقايا" بعد قيامه بأشغال في بيته، "ما أدى إلى انتشار نيران تعذر عليها إخمادها".

وتبدو فرق الإطفاء على وشك احتواء حريق آخر تماما في غابة في محافظة تاونات في الشمال أيضا. وقد دمر نحو خمسين هكتارا من الغطاء النباتي.