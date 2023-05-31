ثمانينية اردنية تضع بصمتها في عرس الامير حسين

ظهر ولي العهد الاردني الاربعاء في حفلة "القرا" التي دعي اليها 4000 شخص واقيمت في مضارب الهاشميين يوم الاربعاء استعدادا لحفل زفافة يوم الخميس مرتديا الزي العربي التراثي

ويتكون هندام الامير الاردني الذي سيعقد قرانه على الانسة رجوة ال السيف من المملكة العربية السعودية من:

شماغ أحمر قرمزي اللون أو المنديل الأبيض

الثوب الأردني ويعتليه النصية أو الجُبة

من ثم عباءة داكنة اللون مصنوعة من الصوف ومقصبّة باللون الذهبي

يعتلي اللباس حزام المسدس المصنوع من الجلد الذي يحمل تطريزاً باللون الذهبي.

وليس غريبا ان يرتدي الامير الاردني شماغا احمرا تعبيرا عن اردنيته وانتماءه، لكن لهذا الشماغ قصة فهو هدية يعتز بها الامير حسين وقد أهدته إياه الحاجة ترفة عبيدات البالغة من العمر 83 عاماً، والتي قامت بنفسها بتهديب الشماغ كهدية للامير بمناسبة زفافه وفق ما افادت قناة المملكة المحلية

وكان الامير حسين قد زار منزل الحاجة في 16 أيار الحالي، تلبية لدعوتها له في قرية حرثا في شمال الأردن، وحينها قدمت الحاجة لولي العهد. شماغا هدّبته بنفسها "حاكت اطرافه"

ما هو القرا؟



ومن العادات الاردنية وفي بلاد الشام دعوة المدعويين الى مأدبة طعام، ويعرف وفي الاردن تعرف هذه المناسبة باسم "القرا" وهي وليمة العرس تعد جزء من التقاليد الأردنية الأصيلة التي تعكس صفات الشخصية الأردنية كالكرم وحسن الضيافة والذي يقدّم فيه المنسف؛ وهو الطبق التقليدي الأشهر في الأردن.