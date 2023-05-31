الملك عبدالله يقيم اكبر مأدبة بمناسبة زفاف الامير حسين

اقام العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين مادبة غداء لـ 4 الاف شخص بمناسبه زفاف نجله ولي العهد الامير حسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف ،حيث وجهت الدعوة الى الجميع عبر وسائل الاعلام

واهدى الملك عبدالله نجلة الامير حسين السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن وذلك في حفل "القرا" بمناسبة زفافه

الملك يهدي ولي العهد السيف الهاشمي رمز العدل والدفاع عن الوطن بمناسبة زفافه

#الاردن #نفرح_بالحسين pic.twitter.com/x6INO2lBqo — محبو سمو الأمير حسين بن عبدالله (@JordanianHashe) May 31, 2023

الملك: الامير حسين اكمل نصف دينة

وقال الملك امام المدعوين "مضارب الهاشميين عامرة بوجودكم، أهلنا وعشيرتنا".. و "أن الأردنيين اليوم يفرحون بالحسين، ابني وابنكم وفرحتنا اكتملت في وجودكم معنا، وفخور بالحسين وطموحه وتفانيه".

وقال الملك عبدالله "قبل 28 سنة أنعم الله سبحانه وتعالى علي بالحسين، واليوم يكمل الحسين نصف دينه وببدأ مرحلة جديدة من حياته، وطلبت وأطلب منه أن تبقى مخافة الله تعالى بين أعينه".

ما هو القرا؟

ومن العادات الاردنية وفي بلاد الشام دعوة المدعويين الى مأدبة طعام، ويعرف وفي الاردن تعرف هذه المناسبة باسم "القرا" وهي وليمة العرس تعد جزء من التقاليد الأردنية الأصيلة التي تعكس صفات الشخصية الأردنية كالكرم وحسن الضيافة والذي يقدّم فيه المنسف؛ وهو الطبق التقليدي الأشهر في الأردن.

وسبق الاحتفال حمام العريس وهي من تقاليد بلاد الشام حيث يدعو احد اقارب او اصدقاء العريس للاحتفال في منزله ، وكان حمام العريس في منزل الامير عمر الفيصل ابن شقيق الملك عبدالله بحضور اصدقاء الامير حسين الذين احتفو به على طريقتهم

وتشهد العاصمة عمان يوم غدا الخميس الموافق لـ الاول من حزيران حفل زفاف ولي العهد حسين بن عبدالله ، حيث اعلنت الحكومة عن عطلة رسمية فيما انتشرت وحدات خاصة من القوات المسلحة الاردنية في الشوارع والمناطق التي ستشهد الاحتفالات والفعاليات بهذه المناسبة



حمام العريس الأمير حسين#الف الف الف مبروك #الانسه_رجوة_آل_سيف pic.twitter.com/XjvKExOd7b — محبو سمو الأمير حسين بن عبدالله (@JordanianHashe) May 31, 2023

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