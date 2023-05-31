ملوك وامراء وزعماء على عرس ولي العهد الاردني

تشهد العاصمة الاردنية عمان خلال الساعات القليلة القادمة حركة استقبال كثيفة للضيوف المشاركين بزفاف ولي العهد الامير حسين بن عبدالله على الانسة رجوة ال السيف والذي من المقرر ان يبدا حفل الزفاف غدا الخميس

ومن ابرز الحاضرين حفل الزفاف:

السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن

الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والسيدة الأولى شاناز إبراهيم أحمد وقد وصلا إلى العاصمة الأردنية عمّان مساء الاربعاء

ملك هولندا فيليم ألكساندر والملكة ماكسيما و"صاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا، وريثة العرش الهولندي".

الأميرة فيكتوريا وريثة عرش السويد، وزوجها الأمير دانيال.

السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا.

الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو

الأمير هاكون ولي العهد النرويج

اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا برفقة زوجته

مصادر تحدثت عن مشاركة ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في حفل زفاف نظيره الاردني ، ووفق موقع عمون توقعت مصادر ان يكون الامير السعودي شاهدا على عقد القران

الملك: الحسين يبدأ مرحلة جديدة من حياته وأوصيته بأن تبقى مخافة الله بين عينيه... وأدعو له بالخير والتوفيق لعائلته الصغيرة ولعائلته الكبيرة#نفرح_بالحسين #المملكة_تفرح_بالحسين #الأمير_الحسين #ولي_العهد #زفاف_ولي_العهد #زفاف_الحسين #الزفاف_الملكي #هنا_المملكة pic.twitter.com/pv9WIjR9Mx — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) May 31, 2023

.

وسيتم إقامة مراسم عقد القران في قصر زهران عصر الخميس، تليها حفل استقبال من قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية مساء.

وانطلقت اليوم الاربعاء، الاحتفالات الرسمية في الأردن بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ومن المقرر أن تستمر لمدة يومين.

وقد بدأ وصول ضيوف الأردن إلى العاصمة عمان لحضور احتفالات الزفاف، حيث يشارك في الاحتفال قادة دول وأولياء عهد وشخصيات على المستوى الدولي.

ويحظى حفل الزفاف بمتابعة إعلامية كبيرة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث ستقوم المحطات التلفزيونية ببث الاحتفالات مباشرة.

كما ستشهد محافظات المملكة العديد من الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الزفاف.