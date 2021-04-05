الامير حمزة يرفض الالتزام بالاقامة الجبرية ويرفض التصعيد

نقلت مواقع تواصل اجتماعي ووكالات انباء عن تسجيل بصوت الامير الاردني حمزة بن الحسين يرفض فيه الانصياح لاوامر قائد الجيش بالالتزام في منزله

وقال الامير حمزة وهو الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إنه لن يلتزم بالأوامر.

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واوضح في التسجيل: "بالتأكيد لن ألتزم عندما يقال لي ممنوع أن أخرج وممنوع أن أغرد وممنوع أن أتواصل مع الناس وفقط مسموح لك أن ترى" العائلة. وكان الأمير قال في مقطع فيديو سابق أنه "قيد الإقامة الجبرية" رغم نفي الحكومة الاردنية فرضها عليه .

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وكان الأمير حمزة قد أعلن في مقطع فيديو مسرّب، يوم السبت، أنه "قيد الإقامة الحبرية"، وقد تبلغ ذلك من رئيس أركان الجيش اللواء يوسف الحنيطي، مؤكدا أنّه لم يكن جزءًا "من أيّ مؤامرة أو منظّمة تحصل على تمويل خارجي"، لكنّه انتقد "انهيار منظومة الحوكمة والفساد وعدم الكفاءة في إدارة البلاد" ومنع انتقاد السلطات.

This is freaking heartbreaking , we cant watch this happen and not do anything about it#كلنا_الأمير_حمزة https://t.co/11UDfhjmj5 — Buthaina yacoub (@IamBassoon) April 4, 2021

اتهام الامير حمزة بزعزعة الاستقرار

ويوم الأحد 4 أبريل 2021، قال نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية أيمن الصفدي إن الأمير حمزة بن الحسين وآخرين خططوا لزعزعة استقرار الأردن.

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وأضاف أن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة وأوضح الصفدي أن السلطات رصدت تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية حول التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار الأردن، مشيرا إلى أن التحقيقات تجري منذ فترة طويلة والسلطات تحركت بعد أن انتقل المشتبه بهم من مرحلة التخطيط إلى تحديد وقت التحرك.