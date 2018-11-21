"الانتربول" ينتخب مرشح كوريا الجنوبية رئيسا للمنظمة

منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"

انتخبت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، اليوم الأربعاء، مرشح كوريا الجنوبية، كيم جونغ يانغ، رئيسا جديدا للمنظمة، لمدة عامين.

وانتخبت المنظمة المرشح الكوري الجنوبي رئيسا جديدا خلال الاجتماع الـ 87 لجمعيتها العامة، عقب استقالة رئيسها السابق الصيني، مينغ هونغ وي، الذي أعلن استقالته، بعد إعلان بكين التحقيق معه بشبهة الفساد وانتهاك القانون.

وتنافس على رئاسة "الإنتربول" مرشحون من روسيا وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا، لخلافة منصب الرئيس السابق.

واتهمت موسكو أمس الثلاثاء، بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، بالتدخل في عملية الاقتراع.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن اعتراض هؤلاء الشيوخ على المرشح الروسي لمنصب رئيس الإنتربول هو نوع من التدخل في عملية الاقتراع داخل المنظمة الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الإنتربول السابق، المواطن الصيني مينغ هونغ وي، اختفى في نهاية سبتمبر الماضي، وقد اتضح فيما بعد أن السلطات الصينية اعتقلته على خلفية شبهة فساد