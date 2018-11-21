خريطة لأوكرانيا لا توجد عليها شبه جزيرة القرم

أفادت وكالة "نوفوستي القرم" بأنه تم في جلسة لجنة التحقيق المؤقتة للبرلمان الأوكراني حول وقائع النهب في الجيش الأوكراني، استخدام خريطة لأوكرانيا لا توجد عليها شبه جزيرة القرم.

ولم يلفت النواب المشاركون في المناقشة أنظارهم إلى هذا الواقع وواصلوا الجلسة التي كانت تبثها بعض القنوات التلفزيونية الأوكرانية.

وأمر المجلس الوطني الأوكراني لشؤون التلفزيون والإذاعة في بداية نوفمبر الجاري بإجراء تفتيش مفاجئ لقناة "NewsOne" الأوكرانية التي أظهرت أيضا في بثها الحي خريطة أوكرانيا بدون القرم.

وأشار المجلس آنذاك إلى وجود علامات لانتهاك القناة لعدد من مواد القانون "حول التلفزيون والإذاعة".

يشار إلى أن شبه جزيرة القرم انضمت إلى روسيا نتيجة استفتاء أجري في مارس عام 2014 وأيده فيه 96،77% من سكان القرم. ونظمت سلطات شبه الجزيرة هذا الاستفتاء بعد وقوع انقلاب في أوكرانيا في فبراير عام 2014. وكانت السلطات الروسية قد أعلنت أكثر من مرة أن سكان القرم صوتوا لانضمام جمهوريتهم إلى روسيا بطريقة ديمقراطية ووفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، غير أن كييف لا تعترف بذلك.