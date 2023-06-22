البنتاغون: الهجوم الاوكراني المضاد مخيب للامال

قالت شبكة "سي ان ان" الخميس، ان البنتاغون ومسؤولين غربيين اعربوا عن خيبة املهم ازاء مسار الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الاوكراني ضد روسيا، والذي وصفوه بانه "لا يلبي التوقعات" على كافة الجبهات، بحسب ما ذكرته .

واوضحت الشبكة انه وفقا للتقييمات الغربية، فقد اثبتت خطوط الدفاع الروسية انها محصنة حيدة، ما يجعل من الصعب على القوات الاوكرانية اختراقها. واضافة الى ذلك، نجح الجيش الروسي في اعاقة مدرعات كييف عبر الهجمات الصاروخية والالغام، وهو يقوم كذلك بنشر القوة الجوية بصورة اكثر فاعلية.

وقال المسؤولان الغربيان ان القوات الاوكرانية اثبتت انها "هشة" في مواجهة حقوق الالغام، فيما يظهر الجيش الروسي "كفاءة" في دفاعاته.

ونوه المسؤولان الى ان الهجوم المضاد لا يزال في مراحله الاولية، مؤكدين ان الولايات المتحدة وحلفاءها "يظلون متفائلين" بان تتمكن القوات الاوكرانية من احراز مكاسب على الارض عبر الوقت.

ورجحا ان تنتظر الولايات المتحدة وحلفاؤها حتى شهر تموز/يوليو على الاقل للحصول على تقييم اكثر شمولا حول التقدم في الهجوم المضاد الذي تم اطلاقه بشكل متدرج خلال الاسابيع القليلة الماضية، وينظر اليه بوصفه حاسما في ما يتعلق بتحديد من سيكون المنتصر في النهاية.

"سيستغرق وقتا"

وتمسكت اوكرانيا الخميس، بالتفاؤل حيال نجاح هجومها المضاد، لكنها قالت انها "سيستغرق وقتا".

وقال رئيس الوزراء الاوكراني دنيس شميغال على هامش مؤتمر لإعادة الاعمار عقد في لندن من ان الهجوم " سيستغرق وقتا"، مؤكدا تفاؤله "بتحرير" اراضي بلاده التي سيطرت عليها روسيا.

واقر شميغال بان الجيش الروسي كان مستعدا بشكل افضل هذه المرة حيث قام بزرع حقول الغام كثيرة ما تسببت في ابطاء الهجوم الحالي بخلاف ما كان عله الحال في الهجوم المضاد السابق الذي شنه الجيش الاوكراني العام الماضي.

التراجع في وتيرة الهجوم المضاد تحدث عنه ايضا الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي في مقابلة مع بي بي سي الاربعاء، قائلا ان التقدم الذي تحرزه قواته "أبطأ مما كنا نرغب".

واكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من جانبه ان القوات الاوكرانية التي تكبدت "خسائر كبيرة" قلصت هجماتها في شرق وجنوب البلاد و"تعيد تجميع" صفوفها حاليا.

ورغم ذلك، فقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من ان اوكرانيا لا تزال تتمتع "بقدرة هجومية"، مع تاكيده حتمية فشل الهجوم المضاد الذي تشنه وتكبدت خلاله خسائر "فادحة"..