اوكرانيا واثقة من نجاح هجومها المضاد لكنه "يتطلب وقتا"

تمسكت اوكرانيا الخميس، بالتفاؤل حيال نجاح هجومها المضاد الذي تشنه ضد روسيا، لكنها قالت انها "سيستغرق وقتا"، فيما اعلنت موسكو ان وتيرة الهجوم تشهد تراجعا فيما تعيد قوات كييف "تجميع قواتها" بعد تكبدها خسائر كبيرة.

وقال رئيس الوزراء الاوكراني دنيس شميغال ان قوات بلاده تستعد للقيام بعمليات "ذكية للغاية" في اطار الهجوم الذي اطلقته هذا الشهر بهدف استعادة اراضي بلاده التي سيطرت عليها روسيا.

وفيما حذر شميغال الذي كان يتحدث في لندن على هامش مؤتمر لإعادة اعمار اوكرانيا من ان الهجوم " سيستغرق وقتا"، لكنه قال ان قوات بلاده عازمة على التحرك والمضي قدما، مؤكدا تفاؤله "بتحرير" اراضي بلاده التي تسيطر عليها روسيا.

وفي تبرير لما يبدو تراجعا في وتيرة الهجوم في الايام الاخيرة، قال رئيس الوزراء الاوكراني ان هذا امر طبيعي، حيث ان من طبيعة العمليات العسكرية ان تتضمن خطوات هجومية تارة ودفاعية اخرى.

واقر شميغال بان الجيش الروسي كان مستعدا بشكل افضل خلافا للهجوم المضاد السابق، وقام بزرع حقول الغام كثيرة ما تسببت في ابطاء الهجوم الحالي.



هذا التراجع في الوتيرة الهجومية كان تحدث عنه ايضا الرئيس الاوكراني فولودومير زيلينسكي في مقابلة مع بي بي سي الاربعاء، قائلا ان التقدم الذي تحرزه قواته "أبطأ مما كنا نرغب".

"خسائر كبيرة"

وفي ذات السياق، اكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ان القوات الاوكرانية التي تكبدت "خسائر كبيرة" قلصت هجماتها في شرق وجنوب البلاد و"تعيد تجميع" صفوفها حاليا.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن شويغو قوله ان "العدو (قلص) نشاطه وهو حاليا يعيد تجميع" قواته، بعد شنّه أعمالاً نشطة تكبد خلالها خسائر كبيرة خلال الأيام الستة عشر الماضية.

ورغم ذلك، فقد حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من ان اوكرانيا لا تزال تتمتع "بقدرة هجومية"، مع تاكيده حتمية فشل الهجوم المضاد الذي تشنه وتكبدت خلاله خسائر "فادحة"..

واعاد بوتين التاكيد مجددا على موقف بلاده من ان الاسلحة التي يزود بها الغرب اوكرانيا لن يكون من شانها تغيير نتيجة الحرب، وانما اطالة امدها فحسب.

صواريخ "كينجال"

الى ذلك، قالت اوكرانيا ان روسيا استخدمت الخميس، صواريخ كينغال فرط صوتية في اطار هجوم جوي ليلي استهدف مدينتي أوديسا وكريفي ريه جنوب البلاد.

وقال بيان لسلاح الجو الاوكراني ان الهجوم تضمن اطلاق 3 صواريخ كينغال ومثلها من صواريخ كروز، اضافة الى اربع مسيرات تم اسقاط ثلاث منها بواسطة الدفاعات الجوية.

وتسبب احد الصواريخ في تدمير عشرة منازل في كريفي ريه، بحسب ما اكدت الادارة الاقليمية الاوكرانية.

وتحدثت وزارة الدفاع الروسية من جانبها عن توجيه ضربة باسلحة دقيقة وبعيدة المدى استهدفت مستودع اسلحة ومعدات عسكرية تسلمتها اوكرانيا من دول اجنبية.

واكدت الوزارة في بيان ان الهجوم تمخض كذلك عن "تدمير قوات العدو في مناطق متفرقة.. في اتجاه زابوروجيه".

