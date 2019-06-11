البنتاغون يوقف تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لرويترز، الاثنين، إنها أوقفت تدريب الطيارين الأتراك على طائرات إف-35 في قاعدة جوية أمريكية بولاية أريزونا.

يأتي ذلك في الوقت الذي تنهي فيه الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج الطائرة المقاتلة المتقدمة؛ بسبب خطط تركيا شراء أنظمة دفاع جوي روسية.

وقال اللفتنانت كولونيل مايك آندروز المتحدث باسم البنتاغون: "دون تغيير في السياسة التركية، سنواصل العمل عن كثب مع حليفنا التركي بشأن إنهاء مشاركتهم في برنامج إف-35".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، الجمعة، أنها تعطي تركيا مهلة للعدول عن شراء الصواريخ الروسية من نوع "أس400".

ووفقا للبنتاغون، فإن المهلة حتى نهاية شهر تموز/ يوليو المقبل.

وقالت ألين لورد، مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، إنه في حال لم تتخل تركيا بحلول الحادي والثلاثين من تموز/ يوليو عن شراء نظام أس400، فإن الطيارين الأتراك الذين يتدربون حاليا في الولايات المتحدة على طائرات أف35 سيطردون".