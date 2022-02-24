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البيت الأبيض لن يرسل جنودا للقتال في أوكرانيا

منشور 24 شباط / فبراير 2022 - 02:02
البيت الأبيض
البيت الأبيض

شدد البيت الأبيض على أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، سترد على خطوات موسكو بعقوبات اقتصادية قاسية، لكنها لن ترسل جنودا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا.

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وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، إن إمكانية غزو روسيا لأوكرانيا في أي لحظة لا تزال قائمة، لكننا لا نستطيع تحديد توقيت الغزو.

وأشارت إلى أنه ليس بإمكان بلادها إلقاء اللوم على روسيا بشأن الهجمات الإلكترونية التي استهدفت أوكرانيا مؤخرا، مضيفة: “نحن على اتصال بالمسؤولين الأوكرانيين بشأن هذه القضية”.

وردا على سؤال حول ما ستفعله الولايات المتحدة في حال قامت روسيا بغزو أوكرانيا بالكامل، قالت بساكي: “لا أعرف كم مرة سيتعين علي تكرار ذلك، لكن لن يرسل بايدن جنودًا أمريكيين إلى أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف لمحاربة روسيا”.

وأضافت: “في حالة تصعيد روسيا للتوتر، ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات شديدة على موسكو وتقديم المساعدة لأوكرانيا”.

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وأردفت: “لن نقاتل روسيا ولن نرسل قواتنا إلى أوكرانيا لمحاربة روسيا”.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

كما اعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك “بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا”.

كلمات دالة:البيت الأبيضأوكرانيا

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