البيت الأبيض يدرس ارسال قوات لأوروبا الشرقية

يدرس البيت الأبيض إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي بقولها: "إذا نظرتم إلى ما كان في عام 2014، فالكثير من الشركاء في الناتو طلبوا دعما، أو زيادة الحضور أو نشر قوات إضافية على أساس التناوب".

وأضافت: "وهذا الخيار لا يزال على الطاولة بالطبع في حال قررت روسيا التوغل في أوكرانيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لفت انتباه نظيره الأمريكي جو بايدن إلى أعمال أوكرانيا الهادفة إلى "نسف" اتفاقيات مينسك للتسوية، وأعرب عن قلقه من زيادة القدرات العسكرية للناتو بالقرب من الحدود الروسية.