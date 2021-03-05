التحالف العربي يدمر 4 طائرت حوثية مسيرة

قال التحالف العربي انه دمر 4 طائرت حوثية مسيرة مفخخة كانت متجهة صوب المملكة ضمن هجوم زعم الحوثيون أنهم شنوه على جنوب المملكة فجرا.

الحوثيون يصعدون

ويذكر أن الحوثيين صعدوا مؤخرا من هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على المدن السعودية والتي استهدف معظمها جنوب المملكة. ويقول التحالف إنه اعترض معظم الهجمات.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن بيان أصدره التحالف أن الحوثيين أطلقوا الطائرات المسيرة، التي تم اعتراضها، باتجاه خميس مشيط قرب الحدود مع اليمن فجر الجمعة. وتم اعتراض وتدمير أربع طائرات مسيرة.

الحوثيون: قصفنا مطار ابها

من جانبه قال يحيى سريع المتحدث العسكري باسم الحوثيين في تغريدة على تويتر إن ثلاث طائرات مسيرة أصابت مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط.

وقالت قوات جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران الخميس أنها أطلقت صاروخا وأصابت منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، لكن لم يرد تأكيد من السلطات السعودية.

بفضل الله وكرمه سلاح الجو المسير ينفذ هجوما جويا كبيرا على عدد من الاهداف الهامة والحساسة ظهر اليوم الجمعة على قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط بخمس طائرات مسيرة نوع قاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة

يأتي هذا الاستهداف في اطار الرد المشروع على التصعيد الجوي للعدو وحصاره الشامل على بلدنا. — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 5, 2021

الشرعية تدعو الحوثيين للتخلي عن ايران

في الاثناء دعا وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الجمعة، ميليشيات الحوثي لتقديم مصلحة البلاد على أجندة إيران التدميرية.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية اليمني مع المبعوث الأميركي لليمن تيم ليندركنج، لمناقشة تبعات استمرار التصعيد الحوثي في مأرب والجهود الرامية للتهدئة وتحقيق السلام في اليمن.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية اليمني، استمرار الميليشيات الحوثية باستهداف المدنيين في مأرب، متجاهلة الندءات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم ٢٥٦٤، مشيراً إلى ان "العدوان الحوثي يواجه بإرادة صلبة من الجيش الوطني وأبناء القبائل".

ولفت إلى أن الحكومة تمد يدها للسلام إذا وجدت شريكاً حقيقا، داعياً "الميليشيات الحوثية للانصياع لصوت العقل وتقديم مصلحة اليمنيين على أجندة إيران التدميرية في المنطقة".

عقوبات اميركية

وجددت الولايات المتحدة والأمم المتحدة مساعي السلام مع احتدام القتال أيضا في محافظة مأرب الغنية بالغاز. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة يوم الثلاثاء على اثنين من قادة الحوثيين.

ويُنظر إلى الصراع على نطاق واسع على أنه حرب بالوكالة بين السعودية وإيران. وينفي الحوثيون أنهم وكلاء لإيران ويقولون إنهم يحاربون نظاما فاسدا.

وقف التصعيد في مأرب

من جانبه، جدد المبعوث الأميركي موقف بلاده بضرورة وقف الحوثيين لجميع العمليات العسكرية في مأرب، والامتناع عن الأعمال المزعزعة للاستقرار في اليمن والاستجابة للجهود الدولية الرامية لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كان عبّر، عن قلقه من التصعيد الحربي في محافظة مأرب وتداعياته الإنسانية على السكان والنازحين، إضافة إلى عديد الضحايا الذين يسقطون هناك.

وجدد في اتصال هاتفي، الثلاثاء الماضي، مع رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، دعوته إلى "وقف إطلاق النار بشكل كامل وانخراط الجميع في نقاش سلام".