التحالف: دمرنا زورقين مفخخين في البحر الأحمر (فيديو)

أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، اليوم الاربعاء، عن تدمير زورقين مفخخين لجماعة الحوثي في البحر الأحمر، وكذلك إحباط هجوم وشيك.

وقال التحالف: "إن الميليشيات الحوثية تواصل تهديد خطوط الملاحة والتجارة في باب المندب وجنوب البحر الأحمر في انتهاك لاتفاق ستوكهولم بإطلاق العمليات العدائية من محافظة الحديدة".

#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.#واس_عام pic.twitter.com/wd5PSpnToS — واس العام (@SPAregions) October 13, 2021

في سياق متصل، أعلن التحالف تنفيذ 19 عملية استهداف لآليات وعناصر الحوثي في العبدية بمأرب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف أنه تم تدمير 12 آلية عسكرية لميليشيات الحوثي في العبدية ومقتل ما يزيد عن 108 من عناصرها، مؤكداً التزامه "بدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين".

#فيديو | تحالف دعم الشرعية في اليمن ينشر لقطات فيديو أثناء عمليات استهداف الآليات العسكرية وعناصر المليشيا الحوثية بالعبدية.#واس_عام pic.twitter.com/2ipGQGVAZV — واس العام (@SPAregions) October 13, 2021

وكان التحالف قد أعلن الثلاثاء، عن مقتل نحو على 300 مسلّح من الحوثيين خلال الساعات الـ24 الأخيرة إثر قصف جوي في منطقة العبدية جنوب محافظة مأرب.

وقال التحالف في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية: "استهدفنا تسع آليات عسكرية للميليشيات الحوثية في العبدية وخسائرها تجاوزت 134 عنصرا".

وأكد التحالف، الثلاثاء، تنفيذ 43 استهدافا لآليات وعناصر الحوثي في مديرية العبدية، جنوب مأرب، خلال الـ 24 ساعة الماضية.