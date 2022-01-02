قتلى بقصف صاروخي على سوق شعبية في شبوة اليمنية

لقي أربعة مدنيين مصرعهم واصيب عدد اخر جراء قصف صاروخي شنه الحوثيون الاحد، على سوق شعبية في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) إن "4 مدنيين استشهدوا، فيما أصيب 6 آخرون، بعضهم بحالة خطرة، في قصف صاروخي لمليشيا الحوثي على سوق شعبي بمديرية عسيلان في محافظة شبوة".

وأضاف أن "القصف أدى إلى أضرار جسيمة لحقت بالأعيان المدنية واشتعال النيران في إحدى محطات الوقود".

ولم يصدر تعقيب من الحوثيين، وهم ينفون عادة استهداف المدنيين.

والسبت، سيطرت قوات الجيش اليمني على مديرية عسيلان، بعد مواجهات ضارية ضد الحوثيين الذين استولوا عليها في سبتمبر /أيلول الماضي.

ويشهد اليمن حربا مستمرة منذ نحو 7 سنوات، بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

ولهذا النزاع امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.