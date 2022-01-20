"التحالف" ينفذ عملية عسكرية لـ"شل قدرات الحوثيين"

كشف التحالف العربي عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات اليمنية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" بيانا صادرا عن التحالف العربي جاء فيه: "ننفذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين بعدد من المحافظات".

‎‏‎وأضاف التحالف أنه يتتبع “القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين”.

‏‎ولفت البيان إلى أن العملية العسكرية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات، دون تفاصيل أخرى.

ولم يصدر تعليق من قبل الحوثيين على بيان التحالف العربي حتى الساعة (06:15 ت.غ).

وتأتي هذه العملية بعد أيام على استهداف جماعة الحوثي للعاصمة الإماراتية أبو ظبي بصواريخ وطائرات مسيرة مفخخة تسببت بانفجار ثلاثة صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبي، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وبعد الاستهداف كثف التحالف ضرباته الجوية ضد مواقع خاضعة لسيطرة الحوثيين بعدة محافظات يمنية بينها العاصمة صنعاء.

‎واعتاد الحوثيون إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مفخخة من دون طيار على مناطق سعودية وأخرى يمنية، مقابل إعلانات متكررة من التحالف بإحباط هذه الهجمات، رغم الدعوات العربية والدولية للالتزام بوقف إطلاق النار.