السعودية: نقف مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها

شددت السعودية على وقوفها التام مع الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وجاء ذلك في كلمة للسعودية أمام مجلس الأمن الدولي، ألقاها نائب مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة، المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق.

وأتت تصريحات السعودية عقب الهجوم الأخير للحوثيين على أبوظبي، داعية المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن لاتخاذ إجراءات حازمة ضدهم.

كما جاء في كلمة العتيق: "أكدت المملكة العربية السعودية مبادرتها لحل النزاع في اليمن، وتدعو المجتمع الدولي ومجلس ‏الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة تجاه مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي تعرقل جميع ‏جهود السلام الساعية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل تحت رعاية الأمم المتحدة، ووفقا لقرارات ‏مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر ‏الحوار الوطني، مشددة على أن غياب الإجراءات الحازمة تجاه هذه المليشيا هو ما أعطاها مساحة ‏أكبر للإضرار بالشعب اليمني، وزعزعة أمن واستقرار المنطقة، والتأثير بشكل كبير على الأمن والسلم ‏الدوليين".‏

وأضاف المستشار العتيق:" المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تؤكد يوما بعد يوم عدم اكتراثها ‏لتطلعات الشعب اليمني الشقيق واستقرار اليمن وعلى دورها التخريبي في تهديد استقرار المنطقة ‏والسلم والأمن الدوليين، وأكبر دليل على ذلك استمرارها في تهديد سلامة الملاحة الدولية واستخدام ‏الأعيان المدنية والموانئ اليمنية لزعزعة أمن المنطقة ومهاجمة المدنيين في المملكة ودولة الإمارات الشقيقة، التي كان آخرها الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي، ‏وخطف السفينة الإماراتية روابي".

كما أكد العتيق مجددا "وقوف المملكة التام مع دولة الإمارات أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، وأهمية ‏مواجهة خطورة هذه الجماعة الإرهابية وتهديدها المستمر للاستقرار في المنطقة والعالم"، لافتا إلى "حق المملكة في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بما يتوافق مع التزاماتها وفقا للقانون الدولي ‏للرد على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية التي تتعرض لها".

واستهدف الحوثيون صباح الاثنين الماضي منطقة المصفح آيكاد 3، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي، ما أسفر عن مقتل باكستاني وهنديين، وإصابة 6 أشخاص، وانفجار ثلاثة صهاريج بترولية.