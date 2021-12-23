التحالف يُكبد الحوثيين اكبر حصيلة قتلى يومية في مأرب

تكبد الحوثيون في اليمن اكبر حصيلة قتلى يومية في المعارك الدائرة في محافظة مأرب وسط البلاد، تمثلت في مصرع اكثر من 310 من مسلحيهم خلال 36 عملية استهداف نفذها التحالف بقيادة السعودية.

وقال التحالف في بيان الخميس، أنه جرى "تنفيذ 36 عملية استهداف ضد المليشيا (الحوثي) في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية" اسفرت عن "تدمير 28 آلية عسكرية، والقضاء على أكثر من 310 عناصر إرهابية"، في اشارة للحوثيين.

وقالت قناة "العربية" ان حصيلة الاستهدافات من الخسائر البشرية في مأرب، تعد الأكبر منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة قبل 10 أشهر.

ومنذ فبراير/ شباط الماضي، كثف الحوثيون هجماتهم في مأرب للسيطرة عليها، كونها أهم معاقل الحكومة والمقر الرئيسي لوزارة الدفاع، إضافة إلى تمتعها بثروات النفط والغاز، ومحطة مأرب الغازية التي كانت قبل الحرب تغذي معظم المحافظات بالتيار الكهربائي.

وفي سياق متصل، أعلن التحالف مساء الخميس، أن قواته دمرت زورقا مفخخا للحوثيين قبل تنفيذه هجوما وشيكا جنوب البحر الأحمر.

وأفاد التحالف، في بيان له، بـ"تدمير زورق مفخخ للمليشيا (الحوثية) قبل تنفيذ هجوم وشيك بجنوب البحر الأحمر".

وأشار إلى أن إطلاق الزورق جرى من محافظة الحديدة، متهما قوات الحوثيين بتهديد الحرية الملاحة والأمن الإقليمي والدولي بشكل عام.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

