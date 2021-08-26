التطورات في أفغانستان تأجل اجتماع بايدن وبينيت

كان من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الأمريكي جو بايدن في المكتب البيضاوي في الساعة 11:30 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي لمناقشة قضايا على رأسها البرنامج النووي الإيراني.

إلا أن الاجتماع تأجل بينما يعقد بايدن مشاورات بشأن انفجارين وقعا في أفغانستان.

وقال المسؤول الإسرائيلي الذي طلب عدم ذكر اسمه إن من المتوقع أن تعقد المحادثات في وقت لاحق اليوم لكن ليس هناك توقيت محدد لها بعد.

كما ذكر راديو الجيش الإسرائيلي أن اجتماع بينيت مع بايدن تأجل بسبب الوضع في أفغانستان.