التنسيقي يدعو للحوار والصدريون يهتفون: ابو ايران لابو اميركا

فيما دعا قادة الاطار التنسيقي الصدريين للحوار، والاتفاق على ارضية للاتفاق، فقد واصل مقتحمو المنطقة الخضراء استباحة المؤسسات العامة والتي من المنتظر ان يسيطر عليها الموالون لايران هاتفين ضد الولايات المتحدة والنظام الايراني.

دعوات الموالين لايران للحوار مع الصدر

ودعا زعيم تحالف الفتح هادي العامري، يوم السبت، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى الحوار الجاد مع الإطار التنسيقي؛ لايجاد حل للانسداد السياسي. وقال العامري في بيان، "ادعو مخلصاً اخانا العزيز سماحة السيد مقتدى الصدر الى الحوار الجاد مع الاخوة في الاطار التنسيقي ، لايجاد مخرج لما وصلت اليه العملية السياسية من انسداد سياسي والتفكير بالحلول الممكنة لتجنيب البلاد والعباد اي مخاطر محتملة ، فالعراق امانة في اعناق الجميع ، حمى الله العراق من كل سوء".

متظاهري التيار الصدري يطلقون هتاف تشرين الخالد "ذيل .. لوكي .. انعل ابو ايران لابو امريكا" من داخل قبة البرلمان العراقي .. pic.twitter.com/zoNAeYSwyn — Omar Habeeb || عمر حبيب (@TheOmarHabeeb) July 30, 2022

المالكي: على الصدر اتخاذ موقف مسؤول

من جهته وجه زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، نداءً إلى الإطار التنسيقي والتيار الصدري لاتخاذ موقف مسؤول "يستوعب الصدمة". وقال المالكي في بيان، إن "تداعيات احداث اليوم وتكرار سقوط السلطة التشريعية واشاعة اجواء الرعب والخوف من المجهول الامني والسياسي والاقتصادي ، تدعوني الى ان اوجه ندائي صادقا مخلصا الى الاخوة في الاطار والتيار لاتخاذ موقف مسؤول يستوعب الصدمة وينطلق في حوار جاد بعيدا عن المؤثرات السلبية".

وتابع، "توكلوا على الله واعلنوا لجماهيركم انكم ستبدأون العمل الجاد للتفاهم والحوار ، لتجنيب البلد والشعب مخاطر الانزلاق لما لا تحمد عقباه، سيما اذا تدخل السلاح بدل التفاهم ، وبعد سقوط المؤسسة التشريعية وتهديد السلطة القضائية".

الاطار التنسيقي: متمسكون بالسوداني

وفي وقت سابق أعلن القيادي في الإطار التنسيقي الموالي لايران ، علي الفتلاوي، اليوم السبت، تمسك الإطار بترشيح محمد شياع السوداني، لمنصب رئاسة الوزراء، فيما حدد موقف الاطار من "تظاهرات الخضراء".

وقال الفتلاوي في تصريح نقلته قناة السومرية ان "الاطار التنسيقي لغاية الان متمسك بترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء ولا بديل عنه"، مشيرا الى ان "الاطار ليس لديه نيه لتغيير السوداني وذلك بسبب وجود معايير لشخصية رئاسة الوزراء وضعها الاطار في الاجتماعات السابقة وجميعها انطبقت على محمد شياع السوداني".