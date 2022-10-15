"التيار الصدري": السوداني بدأ يشكل "حكومة إئتلافية تبعية مليـشياوية"

حذر التيار الصدري في العراق، الذي يتزعمه مقتدى الصدر، أتباعه من المشاركة في التشكيلة الحكومية التي يترأسها محمد شياع السوداني، المكلف من قبل الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد.

وانتقد التيار الصدري في بيان أصدره، اليوم السبت، بشكل لاذع، الحكومة التي سيشكلها السوداني، المدعوم من قبل الإطار التنسيقي، الخصم اللدود للتيار.

واعتبر المتحدث باسم مقتدى الصدر صالح محمد العراقي، أن السوداني بدأ يشكل "حكومة إئتلافية تبعية مليـشياوية".

pic.twitter.com/FRceKHEFWO — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) October 15, 2022

وأشار إلى أن الصدر نبه من تحول البلاد إلى "ألعوبة بيد الأجندات الخارجية، وتحول السلاح إلى الأيادي المنفلتة، وأموال الشعب إلى جيوب وبنوك الفاسدين".

وأكد أن مساعي تشكيل حكومة وطنية واسعة في البلاد فشلت، فبدأ "تشكيل حكومة ميليشياوية مجربة لن تلبي طموحات الشعب".

كما استنكر الصدر قمع صوت الشعب الرافض لإعادة العراق إلى المربع الأول.