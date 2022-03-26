الجزائر: انفجار شحنة مفرقعات في الطريق العام (فيديوهات)

تداولت مواقع إخبارية في الجزائر، ورواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديوهات تظهر لحظة وقوع انفجار داخل شاحنة كانت محملة بالألعاب النارية والمفرقعات، على الطريق العام بالقرب من جامع الجزائر.

وفي التفاصيل، تدخل صباح اليوم السبت أفراد الحماية المدنية لوحدة المحمدية بولاية الجزائر العاصمة، من أجل إخماد حريق نشب بإحدى الشاحنات التي كانت تحمل على متنها الألعاب والمفرقعات النارية، حيث طوقت مصالح الأمن الوطني الطريق تحسبا لأي طارئ.

في حين تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومن ثم جرى إعادة فتح الطريق.