الجزائر: تسع طلبات ترشح لانتخابات الرئاسة المرفوضة شعبيا

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية الإثنين، استقبال 9 طلبات ترشح لمنصب رئيس الجمهورية خلفا لعبد العزيز بوتفليقة في انتخابات مقرر إجراؤها في 4 يوليو/تموز المقبل، وسط رفض من الحراك شعبي والمعارضة.

وأوضح بيان للوزارة أن 9 أشخاص أودعوا طلبات لديها منذ فتح باب الترشح الخميس الماضي، وحتى مساء الأحد؛ دون الكشف عن أسمائهم.

وحسب قانون الانتخابات الجزائري، تتواصل عملية جمع التوكيلات 45 يومًا قبل إيداع ملف الترشح كاملا أمام المجلس (المحكمة) الدستوري للنظر فيه.

وواجهت دعوة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح لهذه الانتخابات رفضا من الحراك والمعارضة، كما أعلنت نقابة للقضاة رفضها الإشراف على الاقتراع قبل تلبية مطالب الشارع برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وعلى وقع حراك شعبي غير مسبوق، قدم بوتفليقة استقالته في 2 أبريل/ نيسان الجاري، وتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوما، كما أعلن عن تنظيم انتخابات الرئاسة في الرابع من يوليو/ تموز القادم.

والجمعة الماضي، وللمرة الثامنة على التوالي، شهدت العاصمة ومدن أخرى تظاهر مئات آلاف المواطنين، رافعين شعارات رافضة لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية.

ولدى المتظاهرين شبه إجماع على ضرورة رحيل ما بات يعرف بـ”الباءات الثلاث”، وهم بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، والطيب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري.

