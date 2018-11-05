الجزائر: محاكمة 4 شبان تعلموا صناعة الأحزمة الناسفة

طالبت نيابة محكمة الجنايات بمجلس قضاء ولاية البويرة بالجزائر بفرض عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة في حق 4 شبان التحقوا بجماعات إرهابية لتعلم صناعة الأحزمة الناسفة.

وكان هؤلاء الشبان، من ولاية الجلفة، قد التحقوا بالجماعات المتطرفة بجبال البويرة، وتدربوا فيها لمدة 6 أشهر، حيث كلفوا بصناعة أحزمة ناسفة لتفجيرها قبل أن يتم القبض عليهم إثر عودتهم من الجبال لرفع الشبهة عنهم، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

ووجهت السلطات المختصة للشبان الأربع تهمة الانخراط في صفوف جماعة إرهابية، غرضها بث الرعب وسط السكان، مع حمل سلاح ناري دون رخصة.

وبحسب الصحيفة الجزائرية أقر المتهمون بالتهم المنسوبة إليهم خلال مجريات التحقيق المختلفة قبل أن ينكروها أمام محكمة الجنايات التي استندت إلى أقوالهم ومحاضر الضبطية القضائية في إدانتهم بتهم الانخراط في صفوف جماعة إرهابية، وهو ما دفع بالنيابة إلى التماس عقوبة السجن النافذ لمدة 15 سنة في حقهم، مع انتظار استكمال مجريات المحاكمة و المداولة فيها وكذلك النطق بالحكم الصادر فيها.