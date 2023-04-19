الجنود المصريين في السودان يصلون مصر

وصلت الى العاصمة المصرية القاهرة الدفعة الاولى من الجنود المصريين المحتجزين في السودان بعد ان سيطرت قوات الدعم السريع على قاعدتهم

وكانت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد دقلو (حميدتي) انه سيتم نقل الرعايا المصريين الذين كانوا في مطار مروي خلال الاشتباكات التي وقعت مع قوات الجيش السبت الماضي، إلى العاصمة الخرطوم.

وقالت أنه سيتم تسليم الرعايا المصريين متى سنحت الفرصة وفقا للأوضاع التي تمر بها البلاد



وفي وقت سابق قال الضابط المصري إبراهيم سعد: "الحمدلله كلنا بخير هنا، وإن شاء الله نرجع لأهلنا سالمين".

وكان المسؤول في إعلام قوات الدعم السريع السودانية نزار سيد، اكد احترام قواته لـ مصر وقال : "نحن معهم إخوة أشقاء والموجودون بطرفنا سيتم تسليمهم للقيادة المصرية حالما تهدأ الأوضاع".

وقال "الفرقة المصرية في الحفظ والصون، وهم في أمان الله، وتم وضعهم في مكان أمن حفاظًا على أرواحهم"

وظهر جنود من قوات التدخل السريع يسيطرون على مقاتلات مصرية داخل المطار العسكري الذي تم السيطرة عليه.