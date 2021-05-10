الجهاد الإسلامي تعلن تدمير جيب إسرائيلي بصاروخ موجه شرق غزة

وسائل إعلام إسرائيلية أوردت أنباء عن ما وصفته بـ"حدث أمني" في حاجز بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة المحاصر.

أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت"، وأكدت في بيانها "إصابة الجيب بشكل مباشر".

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن ما وصفته بـ"حدث أمني" في حاجز بيت حانون (إيرز) شمالي قطاع غزة المحاصر؛ وسط تقارير عن سماع دوي انفجارات في المنطقة.

وأعلنت "سرايا القدس" عن إطلاقها رشقة صاروخية وصفتها بالكبيرة، باتجاه مدينة سديروت.

أعلنت "سرايا القدس" الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، "استهداف جيب صهيوني شرق غزة بصاروخ موجه كورنيت"، وأكدت في بيانها "إصابة الجيب بشكل مباشر". فيما قال جيش الاحتلال إن السيارة المستهدفة مدنية#انقذوا_حي_الشيخ_الجراح pic.twitter.com/k40KDhEWCr — موقع عرب 48 (@arab48website) May 10, 2021

وفي وقت سابق، منحت "الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية" في قطاع غزة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مهلة حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، الإثنين، لسحب جنوده من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة والإفراج عن المعتقلين،

وكانت اسرائيل قررت إغلاق معبر بيت حانون، بدءا من اليوم وحتى إشعار آخر، ردا على إطلاق الصواريخ. وقال مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أن القرار "يأتي في أعقاب استمرار إطلاق القذائف الصاروخية والبالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه اسرائيل، مما يشكل انتهاكًا للسيادة الإسرائيلية".