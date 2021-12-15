الجيش الأردني ينفي إطلاق النار على إسرائيليين

نفى مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إطلاق نار من قبل جندي أردني على إسرائيليين على الحدود الأردنية، وهو عكس ما أشيع وتداولته المواقع الإعلامية وتناقلته عدد من وسائل التواصل الاجتماعي.

وبين المصدر في بيان تصريح اليوم الاربعاء أنه وفي تمام الساعة ١١٣٩ من صباح يوم أمس الثلاثاء حدث اشتباه بعملية تهريب في منطقة المثلث الحدودي الأردني السوري الاسرائيلي (وادي قليد) حيث قام نشامى حرس الحدود للمنطقة العسكرية الشمالية في منطقة الواجب برماية تهيبيه للتأكد من خلو المنطقة من مهربين وهو اجراء يومي اعتيادي في مثل هذه الحالات للمحافظة على امن وسلامة الحدود.

واضاف المصدر "صادف بالإثناء مرور دورية اسرائيلية في الطرف المقابل اثناء الاشتباه، وبعد انتهاء التعامل مع الموقف تابعت الدورية حركتها داخل حدودهم وباتجاه العمق الاسرائيلي دون حدوث اي احتكاك".

واكدت القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي بانها مستمرة بالتأكيد على كافة تشكيلاتها ووحداتها بتطبيق قواعد الاشتباك بأعلى درجات الحسم والحزم وبما يضمن سلامة واستقرار وامن المملكة وحدودها.

كما اكدت أن الجهة المخولة بنشر أخبار القوات المسلحة هي مديرية التوجيه المعنوي، داعياً وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة التحقق والتأكد من مصداقيتها قبل نشرها.