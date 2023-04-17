الجيش الأمريكي يشن غارات على سوريا

البوابه - شنت القوات الأمريكية يوم أمس الأحد غارة على مسلحي تنظيم داعش في شمال غرب سوريا مما أسفر عن مقتل 3 يرجح أن يكون أحدهم قائدا مهما في التنظيم.

وأكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية جو بوتشينون أن الغارة الجوية أدت إلى مصرع 3 حيث تعمل القوات على تحديد هوياتهم فيما لم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية

وبين بوتشينون لشبكة ABC News أن الغارة أسفرت عن مقتل محتمل لقائد كبير في داعش ومخطط عملياتي مسؤول عن التخطيط لهجمات إرهابية في منطقة الشرق الأوسط وكذلك وأوروبا.

وسبق أن قتلت القوات الأمريكية في سابق وقت من هذا الشهر خالد عيد أحمد الجبوري، المسؤول عن التخطيط لهجمات في أوروبا وتركيا، وفقا لما أعلنته القيادة المركزية الأمريكية.