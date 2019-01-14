الجيش الإيراني: مستشارونا في سوريا باقون طالما دمشق بحاجتهم

اللواء حسن فيروز آبادي

أكد المستشار الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة في إيران، اللواء حسن فيروز آبادي، أن وجود مستشاري بلاده في سوريا باق طالما خطر الإرهاب ماثل، والحكومة السورية تطلب المساعدة.

وقال آبادي، في حوار مع وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الاثنين، "إن سوريا ولمجابهة المجاميع الإرهابية طلبت من طهران إرسال مستشاريها العسكريين إلى البلد"، مشددا على بقائهم هناك "طالما الحكومة السورية تطلب ذلك".

وتعتبر إيران، إلى جانب روسيا، من أهم الداعمين للسلطات السورية في الساحة السياسية الدولية وكذلك في تصدي دمشق للمجموعات المسلحة منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011.

وتنفي الحكومة الإيرانية مع ذلك بإصرار وجود قوات مسلحة لها على الأراضي السورية، قائلة إن مسؤوليها الناشطين في هذا البلد العربي مجرد مستشارين.

إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتهمتا مرارا إيران باستغلال الوضع في سوريا للتموضع العسكري في هذا البلد واستخدامه كموطئ قدم لشن هجمات على "الأراضي الإسرائيلية".

وتشن القوات الإسرائيلية بصورة متكررة ضربات على الأراضي السورية قائلة إنها تستهدف مواقع عسكرية للإيرانيين وحلفائهم.