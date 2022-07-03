الجيش الاسرائيلي يدرس الرد عسكريا على "حزب الله"

يدرس الجيش الاسرائيلي الرد عسكريا على حزب الله اللبناني، عقب إطلاق الحزب طائرات بدون طيار باتجاه منصة "كاريش" للغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وأعلن ​الجيش الإسرائيلي​، اليوم الأحد، أن "​حزب الله" اللبناني​ يحاول تقويض السيادة الإسرائيلية بشتى الطرق على الأرض وفي الجو والبحر".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "المياه الاقتصادية جزء من إسرائيل، وليست منطقة نزاع ولا نقاش بشأنها".

وأوضحت مصادر أمنية إسرائيلية لموقع "والا" أن هناك مخاوف من أن حزب الله سيحاول في المرة القادمة إرسال العديد من الطائرات بدون طيار.

وطرحت المصادر "خيارا آخر هو إرسال طائرة بدون طيار محملة بالمتفجرات ورغم أن مثل هذا الإجراء لا يشكل تهديدًا كبيرًا لآلات الحفر، لكنه سيفقد العاملين في الحفر الشعور في الأمن."

وأعلن "حزب الله" ، مساء أمس السبت، عبر بيان صادر عنه، مسؤوليته عن إطلاق 3 مسيرات أسقطتها الجيش الإسرائيلي قرب حقل كاريش.

وقال "حزب الله" في البيان إنه "بعد ظهرِ السبت في 2/7/2022 قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".

وأكد "حزب الله" أن "‏المهمة المطلوبة أنجزت وكذلك وصلت الرسالة، وما النصر إلا من عند الله العزيز ‏الجبار".

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، اعتراضه 3 طائرات مسيرة لـ"حزب الله" اللبناني كانت في طريقها لمنصة الغاز "كاريش" في البحر المتوسط.