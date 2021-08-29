ضربة أميركية تستهدف "سيارة مفخخة" قرب مطار كابول

شنت القوات الأميركية ضربة جوية في كابول الأحد، مستهدفة سيارة يشتبه بأنها مفخخة وفي طريقها لتنفيذ هجوم على المطار، وذلك بعيد هجوم صاروخي قربه أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان صدر عن المتحدث باسمها بيل أوربن أن الولايات المتحدة نفذت اليوم ضربة جوية بواسطة طائرة مسيرة استهدفت مركبة في كابل بهدف "الدفاع عن النفس"، ما أدى إلى إزالة خطر وشيك على مطار حامد كرزاي الدولي من قبل جماعة "ولاية خراسان" التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وأوضح البيان أن الغارة ضربت الهدف بدقة، مشيرا إلى أن انفجارات ملموسة دوت من المركبة عقب استهدافها ما يؤكد وجود كميات كبيرة من المتفجرات فيها.

وأشار البيان إلى أن الجيش الأمريكي يدرس إمكانية سقوط ضحايا بين المدنيين جراء العملية، لكن "ليس هناك أي مؤشرات على ذلك".

من جانبه، أكد المتحدث باسم "طالبان"، ذبيح الله مجاهد، في تصريح للصحفيين أن الولايات المتحدة شنت غارة جوية استهدفت انتحاريا وراء عجلة قيادة سيارة مفخخة كان يعتزم مهاجمة مطار كابل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع دوي انفجار قوي قرب مطار حامد كرزاي الدولي في كابل الاحد، يرجح أنه نجم عن هجوم صاروخي.

وذكر شهود أن انفجارا وقع بالقرب من مطار كابول، وأظهرت لقطات تلفزيونية دخانا أسود يتصاعد في السماء. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع إصابات.

وقال شاهدان إن الانفجار نجم على ما يبدو عن صاروخ أصاب منزلا في منطقة على الجانب الشمالي من المطار، لكن لم يتم تأكيد ذلك حتى الآن.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر بعد الاعتداء الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية خراسان، من أن هجوما جديدا وشيكا “محتمل جدا”.

ويأتي ذلك في ظل التفجيرات الدموية التي دوت في محيط مطار كابل الخميس وأودت بأرواح نحو 200 شخص بينهم عشرات المدنيين الأفغان و13 جنديا أمريكيا، وتبناها تنظيم "داعش".