الجيش الروسي يتقدم نحو محطة نووية ثالثة في اوكرانيا

ابلغ الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي مشرعين اميركيين خلال اتصال هاتفي السبت، بان القوات الروسية تتقدم نحو محطة نووية ثالثة في البلاد، بعد سيطرتها خلال الايام الماضية على محطتي زابوريجيا وتشيرنوبيل.

وقال زيلينسكي أن المحطة النووية الثالثة المهددة هي محطة يوجنوكراينسك على بعد 120 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ميكولايف، وهي واحدة من عدة مدن كانت القوات الروسية تحاول الإبقاء عليها محاصره، السبت.

وسيطرت القوات الروسية بالفعل على محطة زابوريجيا الواقعة في مدينة إينرهودار بجنوب شرق أوكرانيا، والتي تعد الأكبر من نوعها في أوروبا. والمحطة الأخرى هي تشيرنوبيل التي خرجت من الخدمة ولكنها ما تزال تحظى بفريق عمل وتخضع للصيانة.

وتسبب قصف روسي في حريق بمحطة زابوريجيا ولكن تم إخماده بدون تسرب إشعاعي.

وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن أنظمة السلامة الفنية بالمحطة سليمة وأن مستويات الإشعاع ما زالت طبيعية، مضيفة إن اثنين من المفاعلات الستة في المحطة يعملان الآن بعد أن سيطرت القوات الروسية على الموقع.

ولدى أوكرانيا أربع محطات نووية بإجمالي 15 مفاعلا.