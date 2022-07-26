الجيش الروسي يُمطر ميكولايف بالصواريخ وزيلنيسكي ينشر فيديو يظهر الدمار

أعلنت السلطات الأوكرانية الثلاثاء، ان الجيش الروسي شن قصفا صاروخيا عنيفا على ميناء ميكولايف وقرية قرب أوديسا جنوبي البلاد، والتي نشر الرئيس فلاديمير زيلينسكي فيديو لمنازل مدمرة بمنطقة منتجعات سياحية قربها.

وقالت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني في بيان عبر فيسبوك ان القوات الروسية شنت "ضربات صاروخية مكثفة في جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات آتية من البحر الأسود".

واضاف البيان انه "في أوديسا، تعرّضت مبان سكنية في المدن الساحلية للقصف"، مشيرا الى ان البنى التحتية للميناء في منطقة ميكولايف قد تم استهدافها.

ونشر الرئيس الأوكراني زيلينسكي تسجيلا مصور يُظهر منازل مدمّرة في زاتوكا وهي منطقة منتجعات سياحية شعبية مطلّة على البحر الأسود قرب أوديسا.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه "إنه الصباح. قرية عادية في زاتوكا. كان الناس يرتاحون ويعيشون. لا قواعد عسكرية، لا جيوش. كان يريد الإرهابيون الروس إطلاق النار فقط".

وكتب حاكم منطقة ميكولايف فيتالي كيم على تلغرام عن "ضربة قوية" على المدينة صباح الثلاثاء، ونشر مقطع فيديو يُظهر عددًا من الانفجارات ودخانًا أسود.

وقال "استُهدفت منشأة بنى تحتية بالغة الأهمية بالإضافة إلى شركة سيارات، لكن لم تقع ضحايا، بحسب المعلومات الأولية".

وتابع "استهدفت صواريخ أيضًا أطراف المدينة وحصلت محاولات تدمير البنى التحتية للميناء".

الضربات الروسية تاتي رغم توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقًا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية المهمّة لتحقيق أمن غذائي عالمي، عبر ثلاثة موانئ في منطقة أوديسا الجنوبية.

"العدو يحرق القرى"

الى ذلك، قُتل ثلاثة مدنيين في منطقة دونيتسك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، حسبما أعلن الثلاثاء حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو.

وقال كيريلينكو في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني الرسمي "لم تبقَ أي بلدة في منطقة دونيتسك لم تتعرض للقصف أو لا تزال تُعدّ آمنة نسبيًا".

وأشار إلى أن بلدات "توريتسك وأفديفكا وماريينكا وكراسنوغوريفكا تعرضت للقصف ليل الاثنين الثلاثاء" في منطقة دونيتسك. وتعرّضت بخموت "لقصف مدفعي وغارات جوية. وشوهدت نيران مدفعية على مشارف سلوفيانسك".

وبحسب حاكم منطقة لوغانسك المجاورة سيرغي غايداي والتي أصبحت محتلّة بشكل شبه كامل من قبل الروس، صدت القوات الأوكرانية أربع هجمات روسية في الـ24 ساعة الأخيرة و"القتال مستمر في اتجاه هجمة خامسة".

وكتب غايداي صباح الثلاثاء على حسابه على تلغرام "مرّ شهر تقريبًا منذ وصول العدو عمليًا إلى حدود منطقتنا، ومن أجل عبورها، يضحّي بكل احتياطاته ويحرق قرى في مناطق دونيتسك ولوغانسك".

وأضاف "إنهم بحاجة إلى استفتاء" حول ضم هذه المنطقة إلى روسيا، "لا يهم كم عدد السكان الذين قتلوا أو تركوا بلا مأوى".