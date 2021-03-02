نقلت تقارير اعلامية مطلعة تأكيدات ان الجيش السوداني على وشك القضاء على الميليشيات الإثيوبية المتمردة والتي عاثت فسادا وتدميرا ونهبا في المناطق القبلية السودانية

السيطرة على مستوطنة برخت

واكد مصدر عسكري أن الجيش السوداني يقترب من السيطرة على مستوطنة «برخت» آخر وأكبر معاقل الميليشيات الإثيوبية المشيدة داخل الأراضي السودانية بمنطقة الفشقة الكبرى.

ونقل موقع «سودان تريبيون» السوداني اليوم الثلاثاء عن المصادر العسكرية بأن القوات السودانية تخوض منذ الاثنين معارك عنيفة وأن الجيش يتقدم على نحو مطرد صوب «برخت».

وتحاذي الفشقة الكبرى بولاية القضارف إقليم تيغراي الإثيوبي بطول 110 كيلومترات، وأقيمت فيها مستوطنة «برخت» بعمق خمسة كيلومترات داخل الأراضي السودانية بغرض إسناد العمليات الزراعية والعسكرية للتيغراي.

وبعد الحرب التي خاضها الجيش الإثيوبي ضد جبهة تحرير تيغراي سيطرت قوميتا الأمهرا والكومنت على المستوطنة.

إثيوبيون يتظاهرون في واشنطن ويطالبون الحكومة الأميركية بالتدخل في أزمة تيغراي#اندبندنت_عربية_تغنيك — Independent عربية (@IndyArabia) February 26, 2021

توتر اثيوبي سوداني

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توترا عسكريا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.

وتتهم إثيوبيا القوات المسلحة السودانية بتأجيج الأوضاع على الحدود بالتوغل داخل مناطقها واحتلال أراضيها الزراعية.