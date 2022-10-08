الجيش السوري يعترض رتلا اميركيا ودمشق تتهم واشنطن بسرقة نفطها

منعت قوات النظام السوري قوة اميركية حاولت الدخول إلى قرية قبور الغراجنة شمال غرب الحسكة وطردته من المنطقة، فيما اكدت سورية ان القوات الاميركية تواصل سرقة نفطها باتجاه العراق

اعتراض رتل اميركي في سورية

واعلنت وكالة الانباء السورية "سانا" ان 7 مدرعات عسكرية اميركية حاولت الدخول إلى قرية قبور الغراجنة في محيط تل تمر شمال غرب الحسكة، وقالت ان عناصر من قوات الجيش النظامي على أحد الحواجز قامت عند مدخل القرية باعتراضه وطرده من المكان".

وكانت مصادر اكد للبوابة ان قوات اميركية اختطفت 12 جنديا سوريا الاسبوع الماضي خلال قيامها بانزال جوي شمال سورية حيث قتلت احد عناصر داعش المتهمين بقتل ضابط اميركي

اميركا تواصل سرقة النفط السوري

في الاثناء اكدت الخارجية السورية إن الولايات المتحدة تواصل سرقة النفط السوري واشارت الى ان استمرار الولايات المتحدة بسياستها المتمثلة بسرقة النفط السوري عبر الحدود السورية العراقية ونقله لشمال العراق يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار.

وقالت الخارجية: "إن سوريا إذ تذكر بأن هذه الممارسات تتناقض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة فإنها تطالب مجلس الأمن الدولي بإدانتها والعمل على وضع حدّ لها، وتؤكد انها تحتفظ بحقها في الحصول على تعويضات من الولايات المتحدة عن كل ما نهبته وما سببته من خسائر جراء ذلك".

وافادت بان القوات الأمريكية كثفت خلال الأسابيع الماضية سرقاتها للنفط السوري حيث أخرجت مئات من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق إلى قواعدها في الأراضي العراقية وذلك بالتواطؤ مع عناصر "قسد" المرتبطة بها.