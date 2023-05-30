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الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف

تاريخ النشر: 30 أيّار / مايو 2023 - 06:57
الجيش اللبناني يعلن تحرير المواطن السعودي المختطف

أعلن الجيش اللبناني عن تحرير مواطن سعودي مختطف  في بيروت.

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وسبق أن أعلنت مصادر أمنية لبنانية عن اختفاء مواطن سعودي ليلة السبت الماضي يعمل في الخطوط الجوية السعودية.

وكشفت المصادر أن المواطن السعودي تعرض للخطف، حيث طالب الخاطفون بفدية مقدارها 400 ألف دولار أمريكي لإطلاق مقابل الإفراج عنه.

فيما أعلنت تقارير سعودية ولبنانية أن المواطن السعودي اختطف الساعة الـ 3 صباح السبت في منطقة البيال ببيروت وهو مقيم في بلدة عرمون حيث قام 4 أشخاص بلباس عسكري بتنفيذ العملية

واشارت مصادر اعلامية سعودية إلى أن خاطفي  المواطن السعودي أجروا اتصالا من الضاحية الجنوبية وارسلو مطالبهم عبر رسائل صوتية، لافتة إلى أن الاجهزة الامنية اللبنانية استنفرت قواتها من دون القدرة على تحديد مكان المواطن السعودي المختطف حتى الآن.


ووفقا لقناة العربية فقد عثرت الاجهزة على سيارة الضحية في منطقة البقاع، بعد أن تعمد خاطفوا المواطن السعودي التمويه لتشتيت الأجهزة الأمنية.
 

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